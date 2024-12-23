Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC Washington.

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На оприлюдненому фото можна побачити сову, яка примостилася на верхівці ялинки. Вона перекинула різдвяну зірку, щоб звільнити місце для своїх великих лап.

Я зайшла до нас на кухню, а там на дитячому стільчику сиділа величезна сова,

– розповіла власниця будинку, яку звуть Саванна Бургойн.

Коли жінка прогнала птаху, вона перелетіла на верхівку дерева, щоб зайняти більш зручне місце.

"Це чарівний різдвяний момент. Сова відчувала себе комфортно на верхівці дерева. Моя шестирічна донька була просто в захваті від її присутності", – прокоментувала цей інцидент мати.



Представники місцевої влади випустили сову на волю / Фото Animal Welfare League of Arlington

Яка доля спіткала птаха

Представники місцевої влади забрали сову з будинку і випустила на волю.

Довідка. Інколи сови можуть потрапляти у будинки. Вони можуть залетіти через незакриті вікна чи двері, особливо ввечері або вночі, коли світло в домі привертає увагу комах, а ті, своєю чергою, приваблюють хижаків. Також сови іноді шукають укриття в димарях, сприймаючи їх як безпечні місця для відпочинку. Випадково, спробувавши вилетіти, вони можуть опинитися в будинку.