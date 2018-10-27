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      Фура з вівцями, яких тижнями тримали без їжі, прибула у Тульчин: відео

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      Кілька тижнів їх, замкнених у фурі, морили голодом. Деякі вівці не витримали і померли. Потім тією ж фурою їх, і мертвих, і живих, везли з-під Одеси - на Вінниччину. Там одних від других відсортували і утилізувати тих, які не витримали лихої долі.

      Супроводжувати транспорт з трьома сотнями бідних овечок кинулися активісти. Поки живий товар був у порту заручником бюрократії, небайдужі люди підгодовували його, аби не став мертвим. Волонтери побоювались, як би разом із мертвими не утилізували і живих.

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      Останні чотирі дні волонтери годували тварин. Привозили овочі, фрукти та закликали долучатись небайдужих. Зморені голодом вівці два тижні простояли без їжі в порту Чорноморська на Одещині. Цих тварин готували до продажу у Туреччину, вже навіть відправили поромом покупцю, однак, він чомусь відмовився.

      Овець повернули в Україну. І вже українські митники відмовилися пропускати фуру, бо у Туреччині, імовірно, тварини могли підхопити небезпечну хворобу. Тож фургон так і стояв два тижні. Овець ніхто не годував і не поїв, і вони почали дохнути. А два дні тому представники ветеринарної служби сказали, що живих овець випустити з фургону не можна, – усіх треба знищити.

      З огляду на ті обмеження, які діють сьогодні, на території Туреччини: віспа, чума, ящур, заразні дерматити, чинним законодавством України такі тварини підлягають знищенню,
      – зазначив представник державної ветеринарної служби України Олег Яковлев.

      Захищати тварин взялися активісти. Вони блокували виїзд фури на утилізаційний майданчик у Тульчині на Вінничині. Врешті, їм пообіцяли, що овець відсортують і живим нададуть допомогу. Не дуже довіряючи словам чиновників, зоозахисники рушили слідом. За словами громадської активістки Вікторії Козаченко, під час переїзду деякі тварини кричали із останніх сил, адже їх просто вже давили полеглі родичі.

      У Тульчин вирушив і голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа. На офіційному сайті відомства повідомили: "Живі тварини будуть клінічно оглянуті та пройдуть лабораторні дослідження. З урахуванням отриманих результатів ухвалюватиметься рішення про подальші дії".

      фура з вівцями
      Вівці в Тульчині після прибуття

      Власниця овець у тому, що сталося звинувачує українську митницю. "Машина з 12 числа знаходилась на території порту, ніхто ене реагував, бачили що тварини помирають. Всі документи, всі сертифікати (на тварин, – 24 канал) є", – підкреслила власниця тварин Олена. 

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      За фактом порушення ветеринарно-санітарних норм та жорстокого поводження з тваринами, Держпродспоживслужба ініціювала відкриття кримінального провадження. Тим часом, на Одещині на території, де знаходились тварини, фахівці проводять ретельну дезінфекцію. У Тульчині ж наразі годують виживших овець. Інтернет-дописувачі, переглядаючи трансляцію прибуття тварин, радять не кидати їм яблука, а давати сіно та воду.

       

      Теги: Новини України Новини Одеси світ тварин Держприкордонслужба Вінниця Новини Туреччини
      Джерело: 24 канал
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