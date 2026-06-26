За Галущенка внесли більшу частину застави, – "Схеми" з'ясували, хто перерахував мільйони

За ексміністра енергетики Германа Галущенка внесли 105 мільйонів гривень застави. Кошти перерахували три приватні компанії.

Взагалі суд призначив йому 150 мільйонів гривень застави. Про це повідомили "Схеми" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

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Хто вносить заставу за Галущенка?

За інформацію журналістів, найбільший внесок зробила компанія "Тетрас Оптіма", внісши 54 мільйони гривень. Фірма займається оптовою торгівлею деревини, а її власницею є жителька Харківщини Тетяна Ліннікова.

Згідно з останньою фінансовою звітністю за 2023 рік, чистий прибуток підприємства становив 35,6 тисячі гривень. А у 2026 році фірма була відповідачем у справі щодо податкового боргу у майже 4 тисячі гривень.

З вересня 2024 по січень 2025 у засновниках фірми значився інвестиційний фонд "Адамант". За даними реєстру юросіб, цей фонд є співвласником низки юридичних осіб разом із фірмами з групи компаній "Авалон", власником якої себе називав львівський бізнесмен Григорій Козловський,

– дізнались журналісти.

Інша компанія "Гіран Констракт" внесла ще 46 мільйонів гривень застави. Відомо, що вона зареєстрована у 2024 році у Броварах та займається оптовою торгівлею залізними виробами, водопровідним та опалювальним обладнанням.

З YouControl журналісти дізнались, що статутний капітал фірми становить 5 тисяч гривень, а за попередні два роки вона не мала прибутків, про що свідчать фінзвіти.

Ще 5 мільйонів гривень перерахувала харківська компанія "Скайт Рітейл". Її заснували у 2021 році, а займається вона так само оптовою торгівлею деревини.

У фінзвіті за 2023 рік журналісти помітили, що тодішній керівник і бенефіціар компанії з Харківщини Дмитро Островський зазначив одного працівника, "нульовий" дохід і статутний капітал у 200 тисяч гривень. У 2025 році власника фірми змінили на Тетяну Степних, а місце реєстрації – на село Щасливе Київської області.

Відсутність решти суми свідчить про те, що найближчі дні Герман Галущенко проведе під вартою. "Схеми" зазначили, що їм не вдалось зв'язатися із представниками або власниками вищезгаданих компаній.

Нагадаємо, Герману Галущенку 16 лютого вручили підозру у відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Зокрема, колишній міністр енергетики може бути причетним до операції з розкрадання коштів в енергетичній сфері "Мідас".

12 червня Вищий антикорупційний суд залишив Галущенка під вартою ще на два місяці, але зменшив розмір застави з 200 до 150 мільйонів гривень.