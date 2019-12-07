Ганебний скандал з Пліхіною в Cosmopolitаn, українці не пустили "Воровайки", – Недиванна сотня

У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 6 грудня – заступниця головреда Cosmopolitаn Євгенія Пліхіна залишилась без посади за слова про похорон героя. Інколи краще жувати, ніж говорити. В Україну з концертом планував приїхати російський гурт "Воровайки". Вони співають про українців-хохлів і віджатий Крим в ресторанах РФ. Але українці піднялися, аби їх не пустити.

Також у випуску:

Недиванне свято.

День української армії, яка боронить наш спокій на передовій. Ціною своїх життів. А в Україні стає все більше пам'ятників героям.

Посвідчення за захист кордону.

УБД хочуть давати добровольцям. Як це відбуватиметься і як відрізнятимуть справжнього героя від того, хто просто хоче отримати "корочку".

Колишня регіоналка опікується колишніми військовими.

Ветерани заявили: не хочуть, аби їхні права захищала Наталя Королевська. А вона стала членом профільного парламентського комітету.

Багаторазовий полонений.

Його ловили зі спецоперацією, віддали Росії за бранців Кремля, а тепер знову оголосили у розшук. Як СБУ Володимира Цемаха шукає.

Зроблено в колонії.

У Росії збираються відкрити тюремний торговельний центр. І продавати там планують речі, зроблені арештантами. Чи знайдуть у них заточки і елітний хліб з кокаїном?

Суворе дитинство.

У російському дитсадочку вирішили почепити ялинку... на стелю! Начебто про це попросили батьки. Цікаво, як діти будуть хороводи водити?

Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.