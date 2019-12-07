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      24 Канал Програми Недиванна сотня
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      Ганебний скандал з Пліхіною в Cosmopolitаn, українці не пустили "Воровайки", – Недиванна сотня

      Недиванна сотня 174 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Недиванна сотня" за 6 грудня – заступниця головреда Cosmopolitаn Євгенія Пліхіна залишилась без посади за слова про похорон героя. Інколи краще жувати, ніж говорити. В Україну з концертом планував приїхати російський гурт "Воровайки". Вони співають про українців-хохлів і віджатий Крим в ресторанах РФ. Але українці піднялися, аби їх не пустити.

      Також у випуску:

      Недиванне свято.

      День української армії, яка боронить наш спокій на передовій. Ціною своїх життів. А в Україні стає все більше пам'ятників героям.

      Посвідчення за захист кордону.

      УБД хочуть давати добровольцям. Як це відбуватиметься і як відрізнятимуть справжнього героя від того, хто просто хоче отримати "корочку".

      Колишня регіоналка опікується колишніми військовими.

      Ветерани заявили: не хочуть, аби їхні права захищала Наталя Королевська. А вона стала членом профільного парламентського комітету.

      Багаторазовий полонений.

      Його ловили зі спецоперацією, віддали Росії за бранців Кремля, а тепер знову оголосили у розшук. Як СБУ Володимира Цемаха шукає.

      Зроблено в колонії.

      У Росії збираються відкрити тюремний торговельний центр. І продавати там планують речі, зроблені арештантами. Чи знайдуть у них заточки і елітний хліб з кокаїном?

      Суворе дитинство.

      У російському дитсадочку вирішили почепити ялинку... на стелю! Начебто про це попросили батьки. Цікаво, як діти будуть хороводи водити?

      Ведучі програми: доброволець батальйонів "Січеслав" та "Дніпро-1", воєнкор 24 каналу Євген Назаренко та кулеметник, старший стрілець 30-ї окремої механізованої бригади, ветеран і власник Veterano Pizza Леонід Остальцев.

      "Нафтогаз" завершив чергові переговори з "Газпромом": результати
      6 грудня
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      Автор: Євген Назаренко, Леонід Остальцев
      Теги: Новини України Недиванна сотня Cosmopolitan Україна – Росія
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