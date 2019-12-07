Позорный скандал с Плихиной в Cosmopolitаn, украинцы не пустили "Воровайки", – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 6 декабря – заместитель главреда Cosmopolitаn Евгения Плихина осталась без должности из-за слов о похоронах героя. Иногда лучше жевать, чем говорить. В Украину с концертом планировала приехать российская группа "Воровайки". Они поют об украинцах-хохлах и отжатом Крыме в ресторанах РФ. Но украинцы поднялись, чтобы их не пустить.

Таккже в выпуске:

Недиванный праздник.

День украинской армии, которая защищает наш покой на передовой. Ценой своих жизней. А в Украине становится все больше памятников героям.

Удостоверение за защиту границы.

УБД хотят давать добровольцам. Как это будет происходить и как будут отличать настоящего героя от того, кто просто хочет получить "корочку".

Бывшая регионалка занимается бывшими военными.

Ветераны заявили: не хотят, чтобы их права защищала Наталья Королевская. А она стала членом профильного парламентского комитета.

Многократный пленник.

Его ловили со спецоперацией, отдали России за пленников Кремля, а теперь опять объявили в розыск. Как СБУ Владимира Цемаха ищет.

Сделано в колонии.

В России собираются открыть тюремный торговый центр. И продавать там планируют вещи, сделанные арестантами. Найдут ли у них заточки и элитный хлеб с кокаином?

Суровое детство.

В российском детсадике решили повесить елку... на потолок! Вроде об этом попросили родители. Интересно, как дети будут хороводы водить?

Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.