Позорный скандал с Плихиной в Cosmopolitаn, украинцы не пустили "Воровайки", – Недиванная сотня
В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 6 декабря – заместитель главреда Cosmopolitаn Евгения Плихина осталась без должности из-за слов о похоронах героя. Иногда лучше жевать, чем говорить. В Украину с концертом планировала приехать российская группа "Воровайки". Они поют об украинцах-хохлах и отжатом Крыме в ресторанах РФ. Но украинцы поднялись, чтобы их не пустить.
Таккже в выпуске:
Недиванный праздник.
День украинской армии, которая защищает наш покой на передовой. Ценой своих жизней. А в Украине становится все больше памятников героям.
Удостоверение за защиту границы.
УБД хотят давать добровольцам. Как это будет происходить и как будут отличать настоящего героя от того, кто просто хочет получить "корочку".
Бывшая регионалка занимается бывшими военными.
Ветераны заявили: не хотят, чтобы их права защищала Наталья Королевская. А она стала членом профильного парламентского комитета.
Многократный пленник.
Его ловили со спецоперацией, отдали России за пленников Кремля, а теперь опять объявили в розыск. Как СБУ Владимира Цемаха ищет.
Сделано в колонии.
В России собираются открыть тюремный торговый центр. И продавать там планируют вещи, сделанные арестантами. Найдут ли у них заточки и элитный хлеб с кокаином?
Суровое детство.
В российском детсадике решили повесить елку... на потолок! Вроде об этом попросили родители. Интересно, как дети будут хороводы водить?
Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.