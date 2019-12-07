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      24 Канал Программы Недиванная сотня
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Позорный скандал с Плихиной в Cosmopolitаn, украинцы не пустили "Воровайки", – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 42 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 6 декабря – заместитель главреда Cosmopolitаn Евгения Плихина осталась без должности из-за слов о похоронах героя. Иногда лучше жевать, чем говорить. В Украину с концертом планировала приехать российская группа "Воровайки". Они поют об украинцах-хохлах и отжатом Крыме в ресторанах РФ. Но украинцы поднялись, чтобы их не пустить.

      Таккже  в выпуске:

      Недиванный праздник.

      День украинской армии, которая защищает наш покой на передовой. Ценой своих жизней. А в Украине становится все больше памятников героям.

      Удостоверение за защиту границы.

      УБД хотят давать добровольцам. Как это будет происходить и как будут отличать настоящего героя от того, кто просто хочет получить "корочку".

      Бывшая регионалка занимается бывшими военными.

      Ветераны заявили: не хотят, чтобы их права защищала Наталья Королевская. А она стала членом профильного парламентского комитета.

      Многократный пленник.

      Его ловили со спецоперацией, отдали России за пленников Кремля, а теперь опять объявили в розыск. Как СБУ Владимира Цемаха ищет.

      Сделано в колонии.

      В России собираются открыть тюремный торговый центр. И продавать там планируют вещи, сделанные арестантами. Найдут ли у них заточки и элитный хлеб с кокаином?

      Суровое детство.

      В российском детсадике решили повесить елку... на потолок! Вроде об этом попросили родители. Интересно, как дети будут хороводы водить?

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

      "Нафтогаз" завершил очередные переговоры с "Газпромом": результаты
      6 декабря
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      Автор: Евгений Назаренко, Леонид Остальцев
      Теги: Новости Украины Недиванная сотня Украина – Россия Cosmopolitan
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