Ця група традиційно зібралася під співголовуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена. На засідання всі зійшлися на думці, що все ж основний пріоритет нашої держави залишається незмінним. Перше засідання цієї групи відбувалося 1 липня.

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Що є найбільшим гарантом безпеки

Учасники групи в ході дискусій все ж було підсумовано, що вступ до Північноатлантичного альянсу є важливим і вкрай необхідним. Зрештою, тому в нашій конституції й залишається закріпленим курс на членство в НАТО.

Група вважає, що Альянс і Стаття 5 Вашингтонського договору – досі золотий стандарт гарантій безпеки. Проте Україна не зможе одразу вступити.

Поки Україна не стане повноправним членом НАТО, основною гарантією буде її здатність стримати майбутню агресію та у разі потреби – захистити себе й відновити свій суверенітет, територіальну цілісність і безпеку,

– зазначили в повідомленні.

Члени групи вважають, що для досягнення цього знадобиться взаємопов'язана система багатосторонніх і двосторонніх належним чином ратифікованих угод. Їх мають підписати Україна та держави-гаранти. Документи, зокрема, повинні сприяти розбудові та зміцненню сил нашої оборони.



Частина з членів цієї групи / Зображення Офісу Президента

Це потрібно не лише Україні

Андерс Расмуссен акцентував на тому, що стабільність у євроатлантичному регіоні тісно переплітається зі стабільністю та безпекою України.

Якщо війна в Україні не буде закінчена, наслідки цього відчує весь регіон і світ. Тому для міжнародної спільноти доцільно – не лише морально, а й стратегічно – рішуче підтримувати безпеку України,

– сказав ексгенсек НАТО.

Він додав, що зараз триває розгляд і попередніх моделей. Але модель гарантій для України буде унікальною та адаптованою до конкретних потреб країни.

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