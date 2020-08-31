На дворі – останній літній день 2020 року. Ми звикли вважати літо часом сезонного затишшя, коли сильні світу цього і пересічні громадяни видаляються на відпочинок, а політичні, економічні і побутові проблеми відступають в тінь. Але за минулі три місяці з цим якось не склалося. Далі – оригінал російською.

Лето 2020-го: что Украина и мир уже пережили?

Нынешнее лето не оправдало главную надежду всего прогрессивного человечества. Надежду на то, что новый коронавирус SARS-CoV-2, попортивший миру столько крови, исчезнет с приходом тридцатиградусной жары. К сожалению, наш невидимый враг не сгинул, как роса на солнце. И если многие страны Европы добились хотя бы временного спада заболеваемости, то в Украине одни антирекорды сменялись другими на протяжении всего лета – без малейшего намека на отступление инфекции.

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Нынешнее лето разочаровало тех, кто надеялся отвлечься от привычных внутриукраинских забот и от Зе-президентства с его непредсказуемыми поворотами. Вместо передышки нас ожидала буря вокруг НБУ, громкая отставка Смолия и нешуточные опасения за судьбу финансовой системы. Психически нездоровые террористы почти синхронно объявились в Луцке, Полтаве и Киеве. Неизвестные злоумышленники успели поджечь дом Шабунина, "Теслу" Богдана, автомобили программы "Схемы" и нардепа Гео Лероса. А вишенкой на торте стал остросюжетный скандал с якобы провалившейся спецоперацией СБУ по захвату "вагнеровцев" и предполагаемым предательством на самом верху.

И уж тем более нынешнее лето не принесло спокойствия на мировой арене.

Стартовав под аккомпанемент расовых протестов в Америке и Западной Европе, оно надолго разделило нас на симпатиков и критиков "Black lives matter". Стоило расовым страстям немного улечься, как взлетела на воздух ливанская столица. Не успело утихнуть эхо чудовищного взрыва в Бейруте, как взбунтовалась ранее покорная Беларусь. А когда многотысячные протесты в Минске убедили ошеломленную публику, что теперь-то мы видели все, последовала весть об отравлении Алексея Навального…

А что готовит осень 2020?

Казалось бы, о традиционной сезонности в нынешнем году можно смело забыть. Но, к сожалению, такой вывод будет преждевременным. Ибо все в этом мире относительно, все познается в сравнении, а чтобы сравнивать, предстоит прожить как минимум три ближайших месяца.

Осенью вполне может выясниться, что летний зной все-таки помогал сдерживать COVID-19, а по мере похолодания ситуация ухудшается и выходит из-под контроля еще стремительнее.

Осенью может обнаружиться, что летняя турбулентность в Украине была лишь прелюдией к настоящим проблемам: вроде рискованных для Банковой местных выборов и гипотетической попытки их срыва.

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Наконец, осенью может оказаться, что и Бейрут, и Беларусь, и Навальный померкли на фоне ноябрьской схватки за президентское кресло в США – схватки, в которую мировая сверхдержава вступит предельно разгоряченной и расколотой.

Украине и миру пришлось обойтись без полноценного летнего отдыха, и это печально. Но еще печальнее будет обнаружить, что даже в безумном 2020-м пресловутая сезонность никуда не исчезла. И все то, что мы по наивности считали летними потрясениями, на самом деле было относительным летним затишьем.