Парадокс серпня у тому, що масштаби епідемії COVID-19 в 10 разів більші, ніж на початку травня, і в 3-4 рази сильніші, ніж в червні, але при цьому карантинні обмеження більш помірні, ніж це було навесні. Далі – оригінал російською.

Новый всплеск эпидемии COVID-19

Еще в конце июля в Украине возник новый всплеск эпидемии COVID-19. В августе масштабы этой эпидемии существенно увеличились. Был установлен целый ряд новых антирекордов.

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В последней декаде августа ежедневное число новых случаев заболеваний на COVID-19 стало регулярно превышать символический рубеж в 2 тыс. (в начале августа этот показатель колебался вокруг отметки в 1 тыс.). Абсолютный рекорд был установлен 29 августа – 2481 новый случай заболевания на COVID-19. 27 августа был зафиксирован и печальный антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки – 49 человек.

Общее число зараженных (и переболевших) на COVID-19 увеличилось в Украине с 1 августа по 1 сентября с 71 тыс. до 123 тыс. (т.е. в 1,7 раза). Общее число умерших от COVID-19 за август увеличилось в полтора раза – с 1709 до 2605.

Темпы развития эпидемии COVID-19 в Украине несколько возросли по сравнению с июлем. Среди регионов лидерами по ежедневному числу новых заболевших в течение августа были Львовская, Ивано-Франковская области, Киев, Харьковская и Одесская области.

Прогнозы неутешительные – в сентябре масштабы эпидемии могут даже возрасти.

Парадокс августа

Правительство отреагировало на развитие эпидемии использованием гибкого инструмента выделения различных территориальных зон по темпам развития эпидемии и, соответственно, по различным карантинным ограничениям. Однако мэры городов, которые оказались в "красной зоне", выступили резко против возобновления карантинных ограничений. И вот печальная ирония судьбы: один из мэров, который сопротивлялся включению своего города в "красную зону" – мэр Тернополя Сергей Надал – сам заразился на COVID-19.

В ряде городов, попавших в "красную зону", прошли акции протесты, в которых приняли участие местные предприниматели и работники их предприятий. В ряде случаев правительство вынуждено было пойти на некоторые уступки, пытаясь найти определенные компромиссы с местной властью по карантинным ограничениям в тех городах и районах, которые оказывались новыми эпицентрами развития эпидемии.

К концу августа резко обострилось противоречие между интересами эпидемиологической безопасности и бизнес-экономическими интересами.

Парадокс августа – масштабы эпидемии COVID-19 в 10 раз больше, чем в начале мая, и в 3-4 раза сильнее, чем в июне, но при этом карантинные ограничения намного более умеренные, чем это было весной.

Но, как и в момент введения карантина, так и сейчас, украинское правительство действует также, как и европейские партнеры. В этот раз, несмотря на новое возрастание масштабов эпидемии, в европейских странах не вводят жесткого всеобъемлющего карантина. Точно также действуют и украинские власти.

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Еще один многомесячный карантин с прекращением работы многих предприятий и учреждений мог бы стать катастрофой для экономики. Поэтому используется тактика гибкого адаптивного карантина с локальными ограничениями в местах вспышки эпидемии. Но с завершением каникулярно-отпускного периода возникает проблема эффективной реализации четких правил безопасности и алгоритма действий в случае выявления локальных очагов эпидемии в местах массовой концентрации людей – от образовательных учреждений до предприятий и торговых центров. Правила вроде бы сформулированы, но с их исполнением уже проявляются очевидные сбои.