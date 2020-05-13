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Гатять з усіх видів озброєння: бойовики підло обстрілюють позиції ЗСУ біля Золотого

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Біля Золотого, що на Луганщині, вже кілька тижнів спостерігається складна ситуація. Обстрілами окупанти намагаються завадити укріпленню Об'єднаних Сил України.

Біля Золотого армійці узялися облаштовувати лінію оборони. За 6 років війни, кажуть, укріплення застаріли. З кожним новим окопом українське військо стає більш захищеним. Окупанти це розуміють, тому зривають роботи обстрілами. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.

До слова Окупанти на Донбасі гатили по українських захисниках: у відповідь ЗСУ поранили 5 найманців

"Стріляють з усього знаряддя. АГС там у них стоїть, СПГ. В основному таке як з кулеметів. Ворог стріляє, не дає нам укріпитися", – зазначив військовий Дмитро.

війна на донбасі
Окупанти відкривають вогонь, коли українські бійці риють окопи / Скриншот з відео

Один з військовослужбовців показав журналістам ворожу кулю, яка ледь не поцілила у нього. Втім українські захисники на провокації не піддаються – зброю застосовують рідко і лише у відповідь.

"Коли є реальна загроза життю, або коли вони вже повністю нахабніють до меж. Або як вже просто не витримуємо і треба просто зробити так, щоб вони затихли", – сказав боєць Микола.

війна на донбасі
Ворожа куля / Скриншот з відео

Наші воїни упевнені, після завершення інженерних робіт на супротивній стороні рівень напруги в районі Золотого збільшиться.

Карта окупованих територій
Мапа окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Карпюк
Теги: Новини України Зброя Україна – Росія Проросійські бойовики Війна на Донбасі
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