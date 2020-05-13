Гатять з усіх видів озброєння: бойовики підло обстрілюють позиції ЗСУ біля Золотого
Біля Золотого, що на Луганщині, вже кілька тижнів спостерігається складна ситуація. Обстрілами окупанти намагаються завадити укріпленню Об'єднаних Сил України.
Біля Золотого армійці узялися облаштовувати лінію оборони. За 6 років війни, кажуть, укріплення застаріли. З кожним новим окопом українське військо стає більш захищеним. Окупанти це розуміють, тому зривають роботи обстрілами. Про це йдеться в сюжеті 24 каналу.
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"Стріляють з усього знаряддя. АГС там у них стоїть, СПГ. В основному таке як з кулеметів. Ворог стріляє, не дає нам укріпитися", – зазначив військовий Дмитро.
Окупанти відкривають вогонь, коли українські бійці риють окопи / Скриншот з відео
Один з військовослужбовців показав журналістам ворожу кулю, яка ледь не поцілила у нього. Втім українські захисники на провокації не піддаються – зброю застосовують рідко і лише у відповідь.
"Коли є реальна загроза життю, або коли вони вже повністю нахабніють до меж. Або як вже просто не витримуємо і треба просто зробити так, щоб вони затихли", – сказав боєць Микола.
Ворожа куля / Скриншот з відео
Наші воїни упевнені, після завершення інженерних робіт на супротивній стороні рівень напруги в районі Золотого збільшиться.
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