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Газовые итоги Украины за первое полугодие 2018

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Газ в Украине
Газ в Украине / Цензор.НЕТ

Возвращаясь к газовым вопросам, как и полагается в конце каждого месяца, на этот раз подведу полугодовые итоги, и они оказались для Украины весьма неоднозначными.

С одной стороны, есть чему радоваться – за период с января по июнь Украина сократила импорт голубого золота на 2 миллиарда 553,5 миллионов кубометра, в сравнении с показателем прошлого года.

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При этом наибольшее сокращение поступлений газа пришлось на Словакию – 47,3% и Польшу – 38,9%. В свою очередь, со стороны Венгрии импорт газа вырос на 45,8%.

Уменьшение доли импортируемого газа и переход на полное самообеспечение данным ресурсом не может не радовать, но вот ведь дилемма, за первое полугодие 2018 добыча газа в Украине показала сокращение.

Сокращение, конечно, не катастрофическое, всего на 0,9%, что составляет 95,6 миллионов кубометров, но все же весьма досадное с учетом планов лишь наращивать газодобычу в стране.

Стоит отметить, что ПАО "Укргазвыдобування" показала рост добычи газа на 0,8% до 7 миллиардов 534,9 миллионов кубометров, а вот ПАО "Укрнафта" снизила потуги на 15% до 520,2 миллионов кубометров.

В принципе, незначительный рост добычи в больших объемах ПАО "Укргазвыдобування" компенсировал падение добычи более мелких компаний, но все же, отрицательная динамика, несколько смазывает показатели уменьшения импорта.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Гроші Новини України Публікації Нафтогаз
Джерело: Злой Одессит
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