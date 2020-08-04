"Газпром" може продовжити будувати "Північний потік-2"
У Данії апеляційний суд не отримав скарг щодо рішення, яке дозволяє росіянам добудувати "Північний потік-2". Таким чином компанія Nord Streem 2 AG може продовжити будівництво газопроводу.
Щоб роботи зупинили, мало бути оскарження рішення, яке б заборонило використовувати судна з якорями в районі острова Борнхольм, пояснює видання ТАСС.
Цікаво Росії заборонили будувати "Північний потік-2", бо в тріски нерест
Данська апеляційна рада з питань енергетики не отримувала ніяких апеляцій на рішення, яке дозволить Nord Stream 2 AG використовувати судна з якорями,
– зазначила представниця ради Клара Агнес Тролле Міккелсен.
Справа в тім, що частина Балтійського моря неподалік острова Борнхольм після Другої світової війни була одним з найбільших "кладовищ" зброї й вибухівки.
Відтак використовувати судна з якорями там може бути небезпечним. Водночас це необхідно для прокладання газопроводу, а відтак на це був потрібен був дозвіл місцевої влади.
Коротко про "Північний потік-2":
- Росія будує газопровід "Північний потік-2" до Німеччини в обхід України. Він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
- Наразі будівництво триває, але у разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, і не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Передбачається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія взагалі може відмовитися від української труби, транзит якою приносить бюджету приблизно 3 мільярди доларів щорічно.
- Будівництво газопроводу завершено на більше, ніж 90%. Однак РФ не може добудувати його через санкції США проти фірм, які беруть участь в укладанні "Північного потоку-2".