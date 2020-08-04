У Данії апеляційний суд не отримав скарг щодо рішення, яке дозволяє росіянам добудувати "Північний потік-2". Таким чином компанія Nord Streem 2 AG може продовжити будівництво газопроводу.

Щоб роботи зупинили, мало бути оскарження рішення, яке б заборонило використовувати судна з якорями в районі острова Борнхольм, пояснює видання ТАСС.

Цікаво Росії заборонили будувати "Північний потік-2", бо в тріски нерест

Данська апеляційна рада з питань енергетики не отримувала ніяких апеляцій на рішення, яке дозволить Nord Stream 2 AG використовувати судна з якорями,

– зазначила представниця ради Клара Агнес Тролле Міккелсен.

Справа в тім, що частина Балтійського моря неподалік острова Борнхольм після Другої світової війни була одним з найбільших "кладовищ" зброї й вибухівки.

Відтак використовувати судна з якорями там може бути небезпечним. Водночас це необхідно для прокладання газопроводу, а відтак на це був потрібен був дозвіл місцевої влади.

Коротко про "Північний потік-2":