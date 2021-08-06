Дії росіян спрямовані, зокрема, на пришвидшення введення в експлуатацію "Північного потоку-2". Таку заяву зробив Сергій Макогон, гендиректор "Оператора ГТС України".

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За його словами, у липні середньодобовий транзит природного газу українською ГТС становив 124 мільйона кубічних метрів. Такі ж показники фіксували й попереднього місяця.

Довідка. Місячний показник склав 3,848 мільярда кубічних метрів. Найбільше протранзитували до Словаччини – понад 2,5 мільярда.



В які країни транзитували газ / Фото "Оператора ГТС України".

До яких дій вдається російський "Газпром"

За словами Макогона, поведінка "Газпрому" має негативний вплив на європейський ринок газу та економіку всього регіону. Російська компанія використовує всі раніше заброньовані потужності та не виявляє зацікавленості у додаткових транзитних потужностях.

Зверніть увагу! У 2021 році російська компанія не бронювала додаткові переривні потужності, попри ремонт на головних експортних магістралях концерну.

Відбувається це попри:

рекордне зростання цін на європейських ринках газу;

низькі для цього періоду обсяги газу в європейських газових сховищах;

планову зупинку маршрутів Ямал-Європа та "Північний потік-1".

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Макогон підкерслив, що "Газпром" відбирає газ із сховищ для виконання своїх контрактів. Відповідно дефіцит газу в європейських сховищах значною частиною є штучним.

Цей дефіцит не є першопричиною зростання цін. До речі, до початку опалювального сезону не так вже й багато часу,

– зазначив гендиректор підприємства.

Й додав, що все це має відреагувати відповідний європейський антимонопольний орган. Водночас, на таку стратегію росіян варто звернути увагу при сертифікації "Північного потоку-2".