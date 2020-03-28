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      "Газпром" на грані, або Криза добралася до російського газу

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      "Газпром" на грані / РосСМИ

      Останні тижні тільки й говорять про падіння цін на нафту і падіння попиту на російський сорт Urals в Європі, що тягне за собою багатомільярдні втрати доходів для російської економіки.

      А между тем, лишь сейчас, на третью неделю нефтяного коллапса, наконец-то заговорили и о другом бюджетнаполнителе РФ – газе.

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      По мере того как новостные ленты бурно обсуждали падение цен на нефть, без внимания оставался факт падения цен на газ, хотя еще в прошлом году это была куда более живая тема, нежели нефтяная. Ведь ценообразование на газ, имея прямую связь с ценообразованием на нефть, формировалось уже под влиянием переизбытка газа в ПХГ ЕС. И после нынешней теплой зимы эта ситуация лишь ухудшилась.

      На сегодняшний день ПХГ в ЕС заполнены на 62%, вследствие чего, на нидерландском хабе TTF газовые котировки впервые за многие годы опустились ниже $100 за 1 тысячу кубометров! При этом сами поставки российского газа в ЕС обвалились на 26%.

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      Честно говоря, обвал цен на газ, оказался куда более пессимистичный, нежели самые мрачные прогнозы, сделанные экспертами буквально в январе этого года. Например, в агентстве S&P Global Platts прогнозировали, что к лету этого года цена опустится до отметки $100 за 1 000 м³ газа, а в Оксфордском институте энергетических исследований пророчили падение цены до $70 за 1 000 м³.

      В настоящее время эксперты корректируют свои прогнозы, с учетом новых обстоятельств. В частности агентство Fitch прогнозирует цену на газ в Европе в пределах $70 за 1 000 м³, что, по сути, ставит "Газпром" в положение, когда экспорт "голубого золота" оказывается на грани рентабельности. Разумеется, на фоне нынешних энергетических перипетий, на грани рентабельности оказывается уже не столько "Роснефть" и "Газпром", сколько сама Российская Федерация.

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      Автор: Олександр Коваленко
      Теги: Публікації Новини політики Новини Росії Ринок газу Обвал цін на нафту Газ Газпром
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