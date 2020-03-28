"Газпром" на грані, або Криза добралася до російського газу

Останні тижні тільки й говорять про падіння цін на нафту і падіння попиту на російський сорт Urals в Європі, що тягне за собою багатомільярдні втрати доходів для російської економіки.

А между тем, лишь сейчас, на третью неделю нефтяного коллапса, наконец-то заговорили и о другом бюджетнаполнителе РФ – газе.

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По мере того как новостные ленты бурно обсуждали падение цен на нефть, без внимания оставался факт падения цен на газ, хотя еще в прошлом году это была куда более живая тема, нежели нефтяная. Ведь ценообразование на газ, имея прямую связь с ценообразованием на нефть, формировалось уже под влиянием переизбытка газа в ПХГ ЕС. И после нынешней теплой зимы эта ситуация лишь ухудшилась.