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      Гендиректор Укрпошти Смілянський: Моя зарплата прив’язана до зарплати листоноші

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      Гендиректор Укрпошти Смілянський: Моя зарплата прив’язана до зарплати листоноші / ligazakon.net

      Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що його щомісячна зарплата становить 836 тисяч гривень. При цьому зазначив, що його зарплата прив’язна до зарплати листоноші.

      "Моя зарплата прив’язана до зарплати листоноші, тому це 200 разів мінімальна зарплата... 836 тисяч гривень на місяць", – сказав Смілянський в ефірі одного з телеканалів на прохання журналіста назвати суму своєї зарплати.

      До теми: Голова Укрпошти про свою мільйонну зарплату: Очільник пошти в Німеччині має більше

      Смілянський уточнив, що такою є сума його зарплати "до штрафів і всього іншого".

      На уточнювальне запитання журналіста, чи штрафують гендиректора Укрпошти, посадовець відповів: "Аякже. Якщо ви – керівник державного підприємства, 1 випадок по фінмоніторингу може коштувати 204 тисячі штрафу особисто на генерального директора".

      Я сплатив останній квартал штраф, бо ми на 1 день запізнилися по податках через комп’ютерні проблеми, тому це ж завжди всі рахують, скільки може бути,
      – сказав Смілянський.

      "Я за те, щоб все в країні було чесно. Мені дивно, що за 25 років жоден держслужбовець не скаржився на зарплату. Тобто в країні ставало гірше, в Конче-Заспі ставало краще, але ніхто не скаржився ніколи на зарплату", – додав голова Укрпошти.

      На уточнювальне питання, чому саме такою є сума зарплати Смілянського, той відповів: "Це установлена постанова Кабінету Міністрів України – як розраховується зарплата державних підприємств, відповідно до розміру державних підприємств. Там має значення виторг, обсяг і кількість працівників".

      Раніше стало відомо, що у фінансовому плані Укрпошти вказано, що зарплата Смілянського в 2020 році становитиме 1 мільйон 866 тисяч 808 гривень на місяць.

      Дізнайтеся, якими тим часом є розміри зарплат пересічних українців:

      середня зарплата в Україні статистика суми
      Розмір середньої зарплати в Україні за останні 6 років / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Штрафи Укрпошта Гроші Зарплата Новини України
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