Розбився в авіатрощі над окупованим Кримом: у Росії підтвердили загибель топ-генерала

31 березня у небі над окупованим Кримом зазнав аварії військово-транспортний літак Ан-26 – він упав на скелю. Загинули усі пасажири та члени екіпажу – серед них був високопоставлений командувач російських ВПС Олександр Отрощенко.

Про це раніше вже писали ЗМІ, втім лише 6 квітня губернатор Мурманської області офіційно підтвердив цю інформацію, передає Reuters.

Дивіться також "Технічна несправність" Ан-26 у Криму забрала життя російського генерала та 6 офіцерів

Що відомо про генерала?

В авіатрощі 31 березня 2026 року загинув генерал-лейтенант російських військово-повітряних сил Олександр Отрощенко.

На момент загибелі він був чинним командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Росії, а раніше Отрощенко командував 45-ю армією Повітряних сил та протиповітряною обороною Північного флоту. Під час польоту військового супроводжували 6 офіцерів штабу Північного флоту.

Під час катастрофи загинуло 29 осіб, які перебували на борту. З них семеро членів екіпажу та 22 пасажири.

Важливо! Ан-26 – це радянський військово-транспортний літак, призначений для перевезення вантажу та десанту. Також судно використовують для евакуації поранених.

Які деталі катастрофи у Криму?