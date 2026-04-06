Розбився в авіатрощі над окупованим Кримом: у Росії підтвердили загибель топ-генерала
6 квітня, 18:09
Оновлено - 18:14, 6 квітня

Діана Подзігун
Основні тези
  • 31 березня у Криму розбився літак Ан-26 з 29 людьми на борту, серед яких був генерал-лейтенант Олександр Отрощенко.
  • Інформацію про загибель підтвердив губернатор Мурманської області 6 квітня, хоча ЗМІ повідомляли про це раніше.

31 березня у небі над окупованим Кримом зазнав аварії військово-транспортний літак Ан-26 – він упав на скелю. Загинули усі пасажири та члени екіпажу – серед них був високопоставлений командувач російських ВПС Олександр Отрощенко.

Про це раніше вже писали ЗМІ, втім лише 6 квітня губернатор Мурманської області офіційно підтвердив цю інформацію, передає Reuters.

Що відомо про генерала?

В авіатрощі 31 березня 2026 року загинув генерал-лейтенант російських військово-повітряних сил Олександр Отрощенко. 

На момент загибелі він був чинним командиром змішаного авіаційного корпусу Північного флоту Росії, а раніше Отрощенко командував 45-ю армією Повітряних сил та протиповітряною обороною Північного флоту. Під час польоту військового супроводжували 6 офіцерів штабу Північного флоту.

Під час катастрофи загинуло 29 осіб, які перебували на борту. З них семеро членів екіпажу та 22 пасажири. 

Важливо! Ан-26 – це радянський військово-транспортний літак, призначений для перевезення вантажу та десанту. Також судно використовують для евакуації поранених.

Які деталі катастрофи у Криму?

  • 31 березня близько 18:00 зв'язок із літаком Ан-26 було втрачено. Того дня судно здійснювало плановий переліт над ТОТ Криму. 

  • Вночі 1 квітня з'явилась інформація про катастрофу – літак розбився в районі села Куйбишеве Бахчисарайського району.

  • Влада визнала катастрофу, заявивши, що причиною аварії стали технічні несправності літака.