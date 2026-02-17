Генерала СБУ Вітюка судитимуть за підозрою в незаконному збагаченні
- Купівля квартири за 21,6 мільйона гривень викликала підозри щодо генерала Вітюка.
- Так, НАБУ та САП готуються до суду у справі про незаконне збагачення.
САП завершила досудове розслідування щодо генерала СБУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні та поданні неправдивих даних у декларації. Повідомляється, що детективи НАБУ вже відкрили матеріали справи для ознайомлення стороні захисту.
Про таке повідомили на сторінці Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури. У відомстві не називали імені високопосадовця, однак завжаючи на деталі справи, йдеться саме про генерала СБУ Іллю Вітюка.
У чому підозрюють Вітюка?
За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний купив квартиру за 21,6 мільйона гривень, оформивши її на родича. У договорі вказана ціна 12,8 мільйона гривень. Походження коштів пояснювали заробітками родича як ФОП. Він нібито надавав юридичні та консалтингові послуги з лютого 2022 року.
Насправді ж гроші надходили від особи, підозрюваної у розкраданні коштів Укрзалізниці в складі організованої злочинної групи, та від підконтрольних їй фірм.
При цьому зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, компанії виявилися фіктивними. До того ж законне джерело ще 8,8 мільйона гривень на квартиру не має підтверджень.
Що цьому передувало?
На початку вересня НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку за незаконне збагачення та подання неправдивих відомостей у декларації.
Тоді СБУ назвала це "вибірковим правосуддям" і помстою за затримання своїх співробітників детективами НАБУ, підкресливши значний внесок Вітюка в оборону країни. Суд обрав запобіжний захід – заставу 9 мільйонів гривень. Гроші внесли вже 10 вересня.