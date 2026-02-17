Укр Рус
17 лютого, 12:52
Генерала СБУ Вітюка судитимуть за підозрою в незаконному збагаченні

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Купівля квартири за 21,6 мільйона гривень викликала підозри щодо генерала Вітюка.
  • Так, НАБУ та САП готуються до суду у справі про незаконне збагачення.

САП завершила досудове розслідування щодо генерала СБУ, якого підозрюють у незаконному збагаченні та поданні неправдивих даних у декларації. Повідомляється, що детективи НАБУ вже відкрили матеріали справи для ознайомлення стороні захисту.

Про таке повідомили на сторінці Спеціалізованої Антикорупційної прокуратури. У відомстві не називали імені високопосадовця, однак завжаючи на деталі справи, йдеться саме про генерала СБУ Іллю Вітюка.

У чому підозрюють Вітюка?

За даними слідства, у грудні 2023 року підозрюваний купив квартиру за 21,6 мільйона гривень, оформивши її на родича. У договорі вказана ціна 12,8 мільйона гривень. Походження коштів пояснювали заробітками родича як ФОП. Він нібито надавав юридичні та консалтингові послуги з лютого 2022 року.

Насправді ж гроші надходили від особи, підозрюваної у розкраданні коштів Укрзалізниці в складі організованої злочинної групи, та від підконтрольних їй фірм. 

При цьому зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, компанії  виявилися фіктивними. До того ж законне джерело ще 8,8 мільйона гривень на квартиру не має підтверджень.

Що цьому передувало?

  • На початку вересня НАБУ та САП повідомили про підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку за незаконне збагачення та подання неправдивих відомостей у декларації. 

  • Тоді СБУ назвала це "вибірковим правосуддям" і помстою за затримання своїх співробітників детективами НАБУ, підкресливши значний внесок Вітюка в оборону країни. Суд обрав запобіжний захід – заставу 9 мільйонів гривень. Гроші внесли вже 10 вересня.