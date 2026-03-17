Генерал США після літра чачі в Києві отримав струс мозку і загубив секретні документи

Дії американського генерала Антоніо Агуто розслідують після його робочих візитів до Києва. Під час них він на підпитку отримав струс мозку та ледь не втратив секретні карти.

Про це повідомили у звіті офісу генерального інспектора Міністерства оборони США від 12 березня.

Що траплялось з Агуто під час візитів до Києва?

У звіті йдеться про події навесні 2024 року, коли Антоніо Агуто командував Групою підтримки безпеки України (SAG-U) у Вісбадені. За даними слідства, він порушив правила персоналу американського Міноборони.

Зокрема, 13 травня 2024 року Агуто під час поїздки до Києва відвідав вечірній захід. Там він випив приблизно літр грузинської чачі. Свідки, а згодом і сам генерал, підтвердили, що він був у стані сп'яніння.

Того ж вечора генерал Агуто впав і вдарився головою. Через це наступного дня у нього був слід на лобі. Проте він не скасував заплановану зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Свідки зазначали, що перед зустріччю він виглядав ослабленим і поводився незвично.

Дорогою до посольства американський генерал знову впав, але цього разу вдарився щелепою та порвав піджак. На зустріч, розповіли свідки, він прибув "повністю розхристаним". Згодом у місцевій лікарні йому діагностували струс мозку.

Слідчі стверджують, що причиною падіння стало надмірне вживання алкоголю. Сам генерал це заперечив і заявив, що діяв у межах дозволеного.

До цього, на початку квітня того ж року, Агуто забув у чартерному поїзді секретні карти. Він перевозив їх в циліндричній тубі, коли прямував з України до Німеччини.

Свідки побачили, як матеріали заносили в поїзд, проте не бачили, як їх забирають. У звіті зазначають, що про зникнення карт Агуто дізнався вже після прибуття до Німеччини. Врешті тубус знайшли і повернули через посольство США в Україні.

Агуто взяв відповідальність за втрату документів, хоча, мовляв, не мав слідкувати за їхнім перенесенням. Слідство встановило, генерал США не упакував і не опечатав секретні документи належним чином та не мав дозволів на перевезення.

До слова, у серпні 2024 року Антоніо Агуто залишив посаду командувача SAG-U та подав у відставку.

