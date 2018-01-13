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НОВИНИ КРИМУ ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Генерал ЗСУ розповів про участь УПЦ МП у війні на Донбасі

19:11, 13 січня 2259 Читать новость на русском
Ігор Гордійчук розповів про допомогу від УПЦ МП терористам на Донбасі
Ігор Гордійчук розповів про допомогу від УПЦ МП терористам на Донбасі / Фото з вільних мереж

У церквах УПЦ Московського патріархату, зокрема у Святогірській лаврі на Донбасі, від самого початку конфлікту України з Росією розташовувалися терористи і боєприпаси.

Про це в інтерв'ю телеканалу ATR розповів Герой України, генерал-майор ЗСУ Ігор Гордійчук.

"У перші дні війни я попросив дозволу взяти групи радіоперехоплення. Ми зробили кілька радіоперехоплень у Краматорську, Слов'янську, де в одній із наших найцінніших святинь – Святогірській лаврі – був чеченський загін спецназу, кадирівці", – розповів Гордійчук.

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Генерал-майор ЗСУ зазначив, що підтвердження були знайдені з різних ракурсів. За словами Гордійчука, він приніс докази начальству, заявивши, що в печерах перебувають більше сотні терористів, зброя та боєприпаси.

Потім все це почало підтверджуватися, коли почали перевіряти всі церкви Московського патріархату. Там зброю, боєприпаси, спорядження, бойовики, ці священики подвійного призначення. Вони ніби і священики, і бойовики. Путінська армія,
– заявив генерал-майор.

Він додав, впровадження російської агентури до храмів проходило завчасно. Гордійчук зазначив, що церкви Московського патріархату для нього є структурою ФСБ Росії.

Герой України також наголосив на тому, що священики відкрито говорять про те, що нібито в Україні триває "громадянська війна".

Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні Сили України АТО релігія УПЦ МП Тероризм
Джерело: 24 Канал
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