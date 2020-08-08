Генеральне консульство Польщі у Львові призупиняє роботу через коронавірус
Через складну ситуацію з коронавірусом, що виникла упродовж останнього тижня (7 – 14 липня), Генеральне консульство Республiки Польща у Львові змінює режим роботи. Зокрема, тут деякий час не прийматимуть візові анкети та інші документи. Зміни набудуть чинності з понеділка, 10 серпня.
Детальніше про тимчасовий режим роботи Генконсульства Польщі у Львові
Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Республіки Польща.
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Так, з 10 серпня припиняють:
- прийом візових анкет як у консульстві, так і у пунктах прийому візових анкет, зокрема візових центрах),
- заяв з метою отримання/продовження дії Карти Поляка,
- прийом осіб у всіх інших випадках, які не вимагають невідкладного втручання консула.
Якщо Ви вже подали документи до диппредставництва, їхню видачу здійснюватимуть з 17 серпня.
Громадяни Республіки Польща, що опининлися у складній та неочікуваній ситуації, яка вимагає невідкладного втручання консула, зможуть зв’язатися з консульством за номером +38 095 2600 200. Це екстрений номер виключно для громадян Республіки Польща, яким потрібна консульська допомога,
– зауважили дипломати.
Водночас у консульстві підкреслили, що такий режим роботи можуть змінити. Але залежатиме від розвитку епідемічної ситуації.
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Додамо, станом на ранок 8 серпня у Львові та на Львівщині підтвердили 10 726 випадків COVID-19, 299 інфікованих померли, однак 2 906 пацієнтів одужали.
Час роботи деяких відділів Генконсульства Польщі у Львові
- Відділ юридичних питань та консульської допомоги – понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця: з 10:00 до 14:00.
- Відділ Картки поляка - з понеділка по п'ятницю:
– прийом документів (з 9:00 до 14:00);
– видача Карток поляка» (з 9:00 до 16:00).