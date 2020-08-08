Через складну ситуацію з коронавірусом, що виникла упродовж останнього тижня (7 – 14 липня), Генеральне консульство Республiки Польща у Львові змінює режим роботи. Зокрема, тут деякий час не прийматимуть візові анкети та інші документи. Зміни набудуть чинності з понеділка, 10 серпня.

Детальніше про тимчасовий режим роботи Генконсульства Польщі у Львові

Відповідна інформація з’явилася на офіційному сайті Республіки Польща.

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Так, з 10 серпня припиняють:

прийом візових анкет як у консульстві, так і у пунктах прийому візових анкет, зокрема візових центрах),

заяв з метою отримання/продовження дії Карти Поляка,

прийом осіб у всіх інших випадках, які не вимагають невідкладного втручання консула.

Якщо Ви вже подали документи до диппредставництва, їхню видачу здійснюватимуть з 17 серпня.

Громадяни Республіки Польща, що опининлися у складній та неочікуваній ситуації, яка вимагає невідкладного втручання консула, зможуть зв’язатися з консульством за номером +38 095 2600 200. Це екстрений номер виключно для громадян Республіки Польща, яким потрібна консульська допомога,

– зауважили дипломати.

Водночас у консульстві підкреслили, що такий режим роботи можуть змінити. Але залежатиме від розвитку епідемічної ситуації.

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Додамо, станом на ранок 8 серпня у Львові та на Львівщині підтвердили 10 726 випадків COVID-19, 299 інфікованих померли, однак 2 906 пацієнтів одужали.

Час роботи деяких відділів Генконсульства Польщі у Львові

Відділ юридичних питань та консульської допомоги – понеділок, вівторок, четвер, п'ятниця: з 10:00 до 14:00.

Відділ Картки поляка - з понеділка по п'ятницю:

– прийом документів (з 9:00 до 14:00);

– видача Карток поляка» (з 9:00 до 16:00).

Зверніть увагу! Львівський консульський округ охоплює області: Івано-Франківську, Львівську, Закарпатську.