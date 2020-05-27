Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Генерація атомної енергетики впала до історичного мінімуму, – Енергоатом

-
Атомна енергетика в Україні
Атомна енергетика в Україні / mind.ua

Внаслідок державних обмежень, введених наприкінці квітня 2020 року, генерація атомної енергетики в Україні впала до історичного мінімуму.

Про це у фейсбуці повідомив тимчасово виконуючий обов'язки президента Енергоатома Петро Котін з посиланням на сайт Енергоатому.

До теми Прибутки Ахметову, а збитки – державі: чому зупиняють блоки АЕС

За його словами, навряд чи це сприятиме розв'язанню фінансових проблем компанії та стабільності енергетичного ринку країни. Котін пояснив, що станом на сьогодні накладені на них обмеження у виробленні енергії впали до історичного мінімуму – 6630 мегаватів з 9490 наявних.

За інформацією Енергоатому, зараз на атомних станціях України в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків. 

енергоатом
Які блоки наразі працюють / Інфографіка Енергоатому

Що відомо про зупинку блоків

  • Наприкінці квітня Міненерго переглянуло прогнозний енергетичний баланс на 2020 рік через енергетичну кризу в країні.
  • Документ передбачає зниження виробництва електроенергії на всіх видах генерації.
  • Зниження не стосуються ТЕЦ, більшістю з яких володіє ДТЕК олігарха Ріната Ахметова.
Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини України Енергетика Ядерна енергетика
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Пожежа в коледжі в Одесі: слідство хоче "замнути" справу
сьогодні , 17:00 Пожежа в коледжі в Одесі: слідство хоче "замнути" справу
Зоя Казанжи
Новини про коронавірус 27 травня: смерть військового, позитивна динаміка Києва
сьогодні , 16:55 Новини про коронавірус 27 травня: смерть військового, позитивна динаміка Києва
Ігор Саджениця
Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям
26 травня , 20:01 Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям