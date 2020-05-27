Генерація атомної енергетики впала до історичного мінімуму, – Енергоатом

Внаслідок державних обмежень, введених наприкінці квітня 2020 року, генерація атомної енергетики в Україні впала до історичного мінімуму.

Про це у фейсбуці повідомив тимчасово виконуючий обов'язки президента Енергоатома Петро Котін з посиланням на сайт Енергоатому.

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За його словами, навряд чи це сприятиме розв'язанню фінансових проблем компанії та стабільності енергетичного ринку країни. Котін пояснив, що станом на сьогодні накладені на них обмеження у виробленні енергії впали до історичного мінімуму – 6630 мегаватів з 9490 наявних.

За інформацією Енергоатому, зараз на атомних станціях України в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків.



Які блоки наразі працюють / Інфографіка Енергоатому

Що відомо про зупинку блоків