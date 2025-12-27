У Генштабі відреагували на заяви Росії про захоплення Гуляйполя та Мирнограда

Росіяни 27 грудня поширили заяви, мовляв, захопили Гуляйполе на Запоріжжі та Мирноград на Донеччині. Путін нібито приїхав на фронт у формі та заслухав доповідь про "перемоги" окупаційної армії. Генштаб офіційно відреагував на ці чутки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Дивіться також Після інциденту з командним пунктом: яка нині ситуація в Гуляйполі та чим загрожує втрата міста

Що кажуть у Генштабі про "захоплення" Гуляйполя та Мирнограда Росією?

У Генштабі ЗСУ заявили однозначно: росіяни брешуть.

Вище політичне керівництво держави-агресора знову вдається до поширення фейкових заяв про суттєві "успіхи" армії РФ на полі бою. У дійсності ж повідомлення з Кремля про захоплення міст Гуляйполе та Мирноград не підтверджуються фактами,

– написали в Генштабі ЗСУ.

Водночас відомство розповіло про реальну ситуацію на фронті.

У Гуляйполі Запорізької області складна ситуація, проте оборонна операція там триває. Українські воїни продовжують активно знищувати піхотні групи загарбників в місті.

Показуємо Гуляйполе на карті Deep State

У Мирнограді важка оперативна обстановка, та окупантам, як і раніше, не вдається захопити Покровсько-Мирноградську агломерацію. А тому вони задіюють зброю дезінформації, наголосили в ГШ.

Показуємо Мирноград на карті Deep State

Іще там прокоментували ситуацію в Костянтинівці.

Вигадками є і контроль над половиною міста Костянтинівка, що на Донеччині. Сили оборони України тримають оборонні рубежі та знищують противника на підступах до населеного пункту. Так, 26 грудня окупанти здійснили спробу штурму та висунулися колоною у напрямку Костянтинівки. В результаті успішних дій українських оборонців було знищено два танки противника з обладнанням для розмінування, а ворожу піхоту ліквідували наші БпЛА,

– інформували в Генштабі.

Українські військові наголосили: росіяни кілька разів рапортували про захоплення Куп'янська і "15 оточених батальйонів". Але насправді ворог тільки відступає з цього міста – Сили оборони України вмілими діями звільнили низку населених пунктів на північ від Куп'янська, зачистили більшу частину самого міста та блокували залишки російського угруповання.

Схожа ситуація і в Покровську. Його росіяни "захоплюють" ще з кінця вересня минулого року. Та "оборона міста триває вже 17 місяців, а противник весь цей час зазнає там суттєвих втрат".

Очевидно, що брехня росіян першочергово орієнтована на іноземних партнерів і суттєво активізувалася саме під час мирних переговорів. Втім, російська дезінформація не вплине на українську позицію та подальшу дипломатичну роботу. Справжнім же результатом таких фейкових заяв кремлівського диктатора є лише відчутні втрати його окупаційної армії, які щодня складають щонайменше тисячу вбитих та поранених російських солдатів,

– підкреслили в Генштабі.

Насамкінець там закликали користуватися лише перевіреними джерелами інформації та не піддаватися на провокації російських пропагандистів.

В ЦПД теж спростували вкиди росіян

Схожі думки висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він написав, що брехня росіян орієнтована виключно на західний інфопростір.

"Насправді бої за Гуляйполе і Мирноград досі тривають, жодного контролю в росіян там немає, вони не закріпилися і знищення їх штурмових груп триває у важких боях", – акцентував військовий.