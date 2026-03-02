Американський винищувач розбився у Кувейті: у мережі показали момент падіння

У мережі поширили відео падіння американського винищувача у Кувейті. Попередньо, пілоту вдалося вижити.

Іранці стверджують, що це вони підбили американський винищувач. Втім, є припущення, що судно могло бути випадково збите ППО Кувейту. Про це пише CNN.

Що відомо про падіння F-15?

На оприлюднених у мережі кадрах чітко видно, як пілот американського F-15 за лічені секунди до падіння борту катапультується.

Льотчик рятується, а судно падає: дивіться відео

Падіння F-15 з іншого ракурсу: дивіться відео

Також активно поширюється відео, на якому американський льотчик після катапультування – цілий і неушкоджений. Пілота доставили в безпечне місце місцеві жителі, які помістили його в багажник автомобіля.

Пілот F-15, який розбився в Кувейті, вижив: дивіться відео

Відео свідчить про те, що літак впав у межах 10 кілометрів від бази США Алі-аль-Салем у Кувейті. Наразі невідомо, чому сталася аварія та якій саме авіації належить літак. За аналізом CNN, двомоторний винищувач на відео відповідає F-15E або F/A-18. Кувейт також експлуатує літаки F/A-18.

Довідка: F-15 Strike Eagle – це американський всепогодний багатоцільовий винищувач-бомбардувальник, який може бити по наземних цілях на великій дальності, а також вести повітряний бій. Вважається одним із найуспішніших ударних літаків США, бо поєднує високу швидкість, велику вантажопідйомність і дальність.

До слова, днем раніше стало відомо про загибель трьох американських солдатів внаслідок іранських ударів по військові базі в Кувейті. Дональд Трамп підтвердив ці втрати і визнав, що до завершення бойових дій їхня кількість може зрости.

Тим часом Іран заявляє, що окрім підбитого винищувача, атакував посольство США у Кувейті. За даними ЗМІ, над будівлею дипломатичного відомства здіймається дим.

