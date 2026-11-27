Джаред Кушнер називає Владіміра Путіна "гросмейстером політики", а Україну звинувачує у зриві мирних переговорів. Така риторика може свідчити не про дипломатичну стратегію Вашингтона, а про спробу укласти вигідну угоду з Москвою, де на перший план виходять гроші та особисті інтереси.

Джаред Кушнер називає Владіміра Путіна "гросмейстером політики", а Україну звинувачує у зриві мирних переговорів. Така риторика може свідчити не про дипломатичну стратегію Вашингтона, а про спробу укласти вигідну угоду з Москвою, де на перший план виходять гроші та особисті інтереси.

Американський політичний оглядач Юрій Рашкін в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, чому оточення Дональда Трампа може діяти за логікою рієлторів, як транзакційний підхід президента США впливає на переговори щодо України та чому поступки Росії можуть створити небезпечний прецедент для Китаю. Також поговорили про падіння підтримки Трампа серед американців і можливі наслідки для його адміністрації.

Комісійні замість геополітики: логіка рієлторів у Білому домі

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа та один із ключових переговірників нової адміністрації, у своєму останньому інтерв'ю відзначився безпрецедентною ретрансляцією російських наративів.

Він не лише назвав Владіміра Путіна "гросмейстером політики", але й звинуватив Україну у зриві мирних переговорів через нібито атаку безпілотників на Кремль у 2023 році – інцидент, який не підтвердила навіть американська розвідка. Подібна риторика офіційного представника США викликає закономірне питання: чому Вашингтон раптово почав говорити мовою російської пропаганди?

Поведінка Кушнера та інших спецпредставників Трампа (зокрема Стіва Віткоффа) стає зрозумілою, якщо проаналізувати їхній професійний бекграунд. Юрій Рашкін вважає, що вони – рієлтори, а в американській практиці нерухомості комісійні зазвичай сплачує продавець.

У геополітичній угоді, яку намагається укласти команда Трампа, роль "продавця" з найбільшим гаманцем відіграє саме Москва (а також її партнери з Перської затоки). Мир на умовах України не приносить цим переговірникам жодної особистої чи фінансової вигоди.

Тому їхня стратегія полягає не в пошуку справедливого завершення війни, а в закритті угоди за будь-яку ціну з тим, хто готовий платити. Лестощі на адресу Путіна – це не хитрий тактичний маневр, щоб заманити диктатора в пастку, як сподіваються деякі аналітики. Це пряме обслуговування інтересів сторони, яка фінансує цей процес.

Транзакційна дипломатія та пошук "зручних" лідерів

Дональд Трамп розглядає міжнародні відносини виключно через призму міжособистісних контактів та транзакцій. Для нього не існує складних архітектур безпеки, Статуту ООН чи інтересів цілих націй.

Є лише конкретний лідер, який має підписати папірець. Якщо чинний лідер (у цьому випадку Володимир Зеленський) відмовляється приймати невигідні умови, логіка Трампа диктує просте рішення: замінити людину.

Вимога провести вибори в Україні під час війни є інструментом саме цієї стратегії. Трамп не розуміє суті війни, вважаючи її "тупою" тратою ресурсів. Його ідеальний сценарій – усунути незговірливого президента, поставити на його місце того, хто підпише угоду з Путіним, і подати це американському виборцю як власну перемогу, гідну Нобелівської премії. Подальша доля України чи можливі внутрішні розколи після такого кроку Білий дім не цікавлять.

Легалізація агресії та сигнал для "осі зла"

Відмова команди Трампа від принципу визначення агресора та жертви руйнує всю післявоєнну систему світової безпеки. Заяви Кушнера про те, що кордони визначаються компромісами, а не міжнародним правом, є прямим сигналом для Пекіна та Тегерана. Якщо США легалізують перекроювання кордонів силою в Європі, Китай отримує зелене світло для дій щодо Тайваню.

Фактично Сполучені Штати за нової адміністрації ризикують перетворитися з гаранта безпеки на мовчазного партнера "осі зла", до якої входять Росія, Китай та КНДР.

Радіоактивна непопулярність: внутрішні наслідки для Трампа

Попри спроби команди Трампа нав'язати свій порядок денний, американське суспільство реагує на це вкрай негативно. Згідно з останніми даними Pew Research Center, 67% американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні. Ба більше, 39% громадян США прямо заявляють, що він занадто сильно підтримує Росію. Підтримка його дій падає навіть серед республіканців.

Відверте загравання з диктаторами робить Трампа "радіоактивно непопулярним" всередині країни. Демократична партія, яка зараз перебуває в пошуку нової стратегії, уважно спостерігає за цими тенденціями.

Попереду на адміністрацію чекають жорсткі слухання в Конгресі, де Кушнеру та іншим переговірникам доведеться відповідати на незручні запитання під присягою. Крім того, над Трампом нависає загроза нових розслідувань, зокрема щодо можливої передачі секретних технологій Китаю. Таким чином, спроба швидко "продати" Україну Путіну може стати не тріумфом транзакційної дипломатії Трампа, а каталізатором його найглибшої політичної кризи.

Американський політичний оглядач про нову політику адміністрації Трампа: відео