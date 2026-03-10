WSJ назвав умову, за якої Трамп підтримає ліквідацію нового верховного лідера Ірану
- Трамп підтримає вбивство Моджтаби Хаменеї, якщо той не згорне ядерну програму Ірану.
- Адміністрація Трампа вважає Хаменеї-молодшого продовжувачем жорсткої політики його батька, і операцію з усунення може бути доручено Ізраїлю.
Президент США Дональд Трамп повідомив своїй команді, що підтримає вбивство нового верховного лідера Ірану Моджтаби Хаменеї, сина покійного Алі Хаменеї. Однак лише за умови, якщо той не погодиться на вимоги Вашингтона щодо згортання ядерної програми.
Про це пише видання The Wall Street Journal із посиланням на кількох американських чиновників та експосадовців.
За якої умови Трамп погодиться на ліквідацію Хаменеї молодшого?
Джерела видання повідомили, що нині адміністрація Трампа вважає нового верховного лідера Ірану Моджтабу Хаменеї продовжувачем "жорсткої лінії" правління свого батька. Американці впевнені, що той не прагне шукати компромісів.
За словами співрозмовників WSJ, виконання потенційної операції з усунення нового іранського лідера може бути доручене Ізраїлю.
Цікаво! Раніше Трамп заявляв, що хоче особисто брати участь у визначенні нового іранського лідера, тим часом назвавши Хаменеї-молодшого "нікчемою". Також у США пригрозили, що новий лідер Ірану "довго не протягне", хто б ним не став.
Що відомо про нового верховного лідера Ірану?
8 березня Асамблея експертів, до складу якої входять 88 високопоставлених шиїтських священнослужителів, обрали наступника покійного Алі Хаменеї – Моджтабу Хаменеї.
Один з експертів Асамблеї зауважив, що сина вбитого Хаменеї давно вважали його наступником, однак той останні декілька років майже не з'являвся у публічному просторі.
Відомо, що Моджтаба Хаменеї тривалий час був впливовою особою за лаштунками влади – він керував військовими та розвідувальними операціями й мав зв'язки з Корпусом вартових Ісламської революції.
Крім того, Моджтаба відомий як викладач у впливових шиїтських духовних семінаріях.
Аналітики вважають, що син покійного Хаменеї буде дещо поступливішим за свого батька, який відзначився жорсткою політикою.