Росія водить Трампа за ніс: євродепутат сказав, коли можливий перелом у переговорах у 2026 році

Зараз немає ознак, що мирні переговори у 2026 році будуть рухатися стрімко вперед. Насамперед немає принципових змін з боку Росії.

Хоча 2026 рік може стати переломним у перемовинах. Депутат Європейського парламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс озвучив 24 Каналу думку, що для цього потрібні конкретні дії США, а не лише пусті обіцянки Дональда Трампа.

"Уся ця переговорна тактика адміністрації Трампа провалилась. Це треба визнати. Він обіцяв зробити це за день – три. Але Росія водить його за ніс. Навіть після таких очевидних висновків, коли зрозуміло, хто є хто, з’являються критичні висловлювання у бік України, що українці щось не зробили", – сказав він.

Що важливо для перелому у переговорах?

Пятрас Ауштрявічюс зазначив, що зараз спостерігається нерозуміння Білого дому, як вести переговори з Росією. Крім того, триває підрахунок якихось фінансових потоків.

Водночас Європа в цілому зробила визначальні висновки щодо ситуації. Можливо, окремі країни ще хочуть розвивати індивідуальні відносини з Росією, але вони не визначають європейську політику. Є сподівання, що цей єдиний голос Європи все гучніше звучатиме і буде підтверджений справами.

Я бачу, що у 2026 році переговори не обов'язково будуть йти стрімко вперед. Я не бачу жодних принципових змін з боку Росії. Навпаки – вони грають у цій ситуації, йдуть на якісь переговори між Москвою та Вашингтоном, про які ми не все знаємо,

– підкреслив євродепутат.

За його словами, складно очікувати швидкого та правильного розв’язання цієї ситуації. Напевно, буде один крок назад та два кроки вперед або навпаки. Навряд чи все піде прямою лінією.

Сподіваюся, що 2026 рік може бути переломним. Але для цього потрібно, щоб і адміністрація Трампа не тільки обіцяла та говорила марно, не тільки погрожувала своїм партнерам, а серйозно зайнялась ділом,

– наголосив політик.

