Сійярто розкритикував мобілізацію в Україні та відкрито підтримав втечі за кордон

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відкрито заявив, що підтримує українців, які намагаються втекти з країни. Він додав, що на вулицях українських міст відбувається "полювання" на людей.

Про це політик написав у своєму дописі на фейсбуці

Як Сійярто підтримав українців, які тікають від мобілізації?

У своєму пості 9 лютого, Петер Сійярто цинічно написав, що війна вже усім набридла, а український народ не хоче помирати. На його думку, кожного дня на вулицях українських міст відбуваються "насильницькі дії" через мобілізацію.

Багато "полювання" на простих людей. Багато українських чоловіків відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути відправки на фронт,

– написав політик.

Він також додав, що українські прикордонники роблять все для того, щоб спіймати біженців. Сійярто нагадав, що українська влада нещодавно заарештувала угорця, який намагався допомогти втекти за кордон п'ятьом українським чоловікам.

Міністр написав, що Генеральне консульство в Берегшасі вже забезпечило йому захист, а Угорщина буде допомагати затриманому під час поліцейських процедур.

В кінці свого повідомлення, Петер Сійярто закликав закінчити війну якнайшвидше, а "насильницькі дії" – негайно припинити.

Що відомо про заяви Угорщини щодо України?