"Шматочки чужих територій": Ілон Маск висміяв Трампа за Раду миру

На початку року Дональд Трамп шокував світ своїми агресивними діями. Спершу він викрав президента Венесуели, а потім тиснув на Європу, аби та "здала" йому Гренландію. Тепер ж американський лідер створює Раду миру, де за гроші продаватиме вплив у певній частині світу.

На дисонанс у назві Ради миру та очевидних намірів Дональда Трампа жартома вказав його колишній соратник – американський мільярдер Ілон Маск, передає Clash Report.

Як Маск прокоментував створення Ради миру під керівництвом Трампа?

Маск публічно розкритикував підхід президента США Дональда Трампа до врегулювання світових конфліктів, іронічно поставивши під сумнів ефективність так званої Ради миру.

22 січня під час виступу в Давосі Маск із гумором прокоментував обіцянки Трампа швидко завершити війну в Україні та конфлікт у Секторі Газа. Він згадав про створення Ради миру і зіграв на англійських словах peace (мир) і piece (шматок), натякаючи, що під гаслами миру може йтися про територіальні апетити.

Зокрема, Маск пожартував про "маленький шматочок Гренландії" та "шматочок Венесуели", підсумувавши, що "все, чого всі хочуть, – це мир".

Я чув про створення саміту миру. Здається, це було щось на кшталт "шматочок"? Знаєте, маленький шматочок Гренландії, маленький шматочок Венесуели. Все, чого ми хочемо, це мир,

– заявив мільядер.

Зала відреагувала сміхом і оплесками.

Хоча раніше Маск неодноразово висловлював симпатії до Трампа, цього разу його заява мала вигляд відкритої насмішки з зовнішньополітичних ініціатив Вашингтона.

Що відомо про "Раду миру" Трампа?