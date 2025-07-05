Проект тюрьмы уже вызвал волну критики и судебные иски со стороны правозащитников и экологов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Конгрессменов-демократов не пустили в "Аллигатор Алькатрас"

Пятерых законодателей-демократов, которые пришли с проверкой, не пустили в новую иммиграционную тюрьму "Аллигатор Алькатрас" во Флориде. Их не допустили к объекту местные правоохранители. Они имели целью проверить условия содержания вскоре после прибытия первых задержанных.

Представители законодателей назвали запрет "вопиющим злоупотреблением властью" и попыткой скрыть возможные нарушения прав человека

Проект уже вызвал волну критики и судебные иски со стороны правозащитников и экологов. Между тем губернатор Рон ДеСантис и президент США Дональд Трамп публично поддержали учреждение, назвав его "примером для других штатов".

Администрация Трампа продолжает наращивать давление на миграционные службы, поставив амбициозную цель – достичь миллиона депортаций ежегодно.

Напомним, во Флориде строят иммиграционный центр "Аллигаторский Алькатрас" в заповеднике Эверглейдс. Он рассчитан для размещения до 3 000 человек. Стоимость проекта составляет около 450 миллионов долларов в год.

Центр создают по аналогии с известной тюрьмой "Алькатрас". Власти имеют целью удерживать нелегальных мигрантов в суровых условиях изоляции – среди болот и аллигаторов.