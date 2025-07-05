Проєкт в'язниці вже викликав хвилю критики і судові позови з боку правозахисників і екологів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Конгресменів-демократів не пустили в "Алігатор Алькатрас"

П'ятьох законодавців-демократів, які прийшли з перевіркою, не пустили до нової імміграційної в'язниці "Алігатор Алькатрас" у Флориді. Їх не допустили до об’єкта місцеві правоохоронці. Вони мали на меті перевірити умови утримання невдовзі після прибуття перших затриманих.

Представники законодавців назвали заборону "кричущим зловживанням владою" та спробою приховати можливі порушення прав людини

Проєкт вже викликав хвилю критики і судові позови з боку правозахисників і екологів. Тим часом губернатор Рон ДеСантіс і президент США Дональд Трамп публічно підтримали установу, назвавши її "прикладом для інших штатів".

Адміністрація Трампа продовжує нарощувати тиск на міграційні служби, поставивши амбітну мету – досягти мільйона депортацій щороку.

Нагадаємо, у Флориді будують імміграційний центр "Алігаторський Алькатрас" у заповіднику Еверглейдс. Він розрахований для розміщення до 3 000 людей. Вартість проєкту становить близько 450 мільйонів доларів на рік.

Центр створюють за аналогією до відомої в'язниці "Алькатрас". Влада має на меті утримувати нелегальних мігрантів у суворих умовах ізоляції – серед боліт та алігаторів.