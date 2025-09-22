Сын президент США сначала признался, что он не сентиментальный человек, который лучше о чем-то пошутит или запостит мем в соцсетях, передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.
Как шутил Дональд Трамп-младший на прощании с Кирком?
Бизнесмен рассказал, что по этому поводу получал наставления от "того парня", указав на президента Дональда Трампа. После он скопировал голос отца.
Дон, ты знаешь, ты становишься немного агрессивным в соцсетях, расслабься,
– сказал Трамп-младший, пародируя президента США.
В ответ стадион взорвался аплодисментами и смехом.
Далее он пошутил о бывших кандидатах в президенты Хиллари Клинтон и Камалу Харрис.
Сказать, что Чарли знал о Библии больше меня, это еще мягко сказано, друзья. Это то же, что сказать, что Дональд Трамп знает о президентстве больше, чем Клинтон или Харрис,
– заявил Трамп-младший.
Публика снова зааплодировала и засмеялась.
Как Дональд Трамп-младший шутил: смотрите видео
К слову, на прощании с Чарли Кирком Дональда Трампа заметили в компании Илона Маска. Миллиардер подсел к президенту США, и они пожали друг другу руки. Специалист по чтению по губам раскрыла, о чем говорили бывшие соратники. Американский лидер признал, что скучал по миллиардеру.
Что известно об убийстве Чарли Кирка?
- 10 сентября днем в штате Юта был застрелен известный политический активист и трампист Чарли Кирк. Он как раз выступал перед студентами, когда пуля попала ему в шею.
- Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 22-летний Тайлер Робинсон. По данным СМИ, парень признался в преступлении отцу. Тот рассказал об этом священнику, а уже пастор позвонил местному шерифу.
- Робинзону грозит смертная казнь.