Сын президент США сначала признался, что он не сентиментальный человек, который лучше о чем-то пошутит или запостит мем в соцсетях, передает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Как шутил Дональд Трамп-младший на прощании с Кирком?

Бизнесмен рассказал, что по этому поводу получал наставления от "того парня", указав на президента Дональда Трампа. После он скопировал голос отца.

Дон, ты знаешь, ты становишься немного агрессивным в соцсетях, расслабься,

– сказал Трамп-младший, пародируя президента США.

В ответ стадион взорвался аплодисментами и смехом.

Далее он пошутил о бывших кандидатах в президенты Хиллари Клинтон и Камалу Харрис.

Сказать, что Чарли знал о Библии больше меня, это еще мягко сказано, друзья. Это то же, что сказать, что Дональд Трамп знает о президентстве больше, чем Клинтон или Харрис,

– заявил Трамп-младший.

Публика снова зааплодировала и засмеялась.

Как Дональд Трамп-младший шутил: смотрите видео

К слову, на прощании с Чарли Кирком Дональда Трампа заметили в компании Илона Маска. Миллиардер подсел к президенту США, и они пожали друг другу руки. Специалист по чтению по губам раскрыла, о чем говорили бывшие соратники. Американский лидер признал, что скучал по миллиардеру.

