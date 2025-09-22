Син президент США спершу зізнався, що він не сентиментальна людина, яка краще про щось пожартує або запостить мем у соцмережах, передає 24 Канал із посиланням на NBC News.

Як жартував Дональд Трамп-молодший на прощанні з Кірком?

Бізнесмен розповів, що з цього приводу отримував настанови від "того хлопця", вказавши на президента Дональда Трампа. Опісля він скопіював голос батька.

Доне, ти знаєш, ти стаєш трішки агресивним у соцмережах, розслабся,

– сказав Трамп-молодший, пародіюючи президента США.

У відповідь стадіон вибухнув оплесками та сміхом.

Далі він пожартував про колишніх кандидаток у президенти Гіларі Клінтон та Камалу Гарріс.

Сказати, що Чарлі знав про Біблію більше за мене, це ще м'яко сказано, друзі. Це те саме, що сказати, що Дональд Трамп знає про президентство більше, аніж Клінтон чи Гарріс,

– заявив Трамп-молодший.

Публіка знову зааплодувала та засміялася.

Як Дональд Трамп-молодший жартував: дивіться відео

До слова, на прощанні з Чарлі Кірком Дональда Трампа помітили в компанії Ілона Маска. Мільярдер підсів до президента США, і вони потиснули один одному руки. Фахівчиня з читання по губах розкрила, про що говорили колишні соратники. Американський лідер визнав, що сумував за мільярдером.

