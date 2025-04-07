Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Вашингтон имеет "большие планы" на Москву. Между тем реакция Штатов выглядит как отмазки.

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Реакция Штатов свидетельствует об одной вещи

Политолог предположил, что отсутствие пошлин против России и Беларуси имеет политический характер, что очень удивляет. С одной стороны, Трамп накладывает пошлины на необитаемые острова с пингвинами, с другой стороны, обходит страну-агрессора.

"США пытались оправдаться, мол, Россия и так находится под санкциями. Это похоже на отмазки, а не на обоснованную политику", – сказал он.

Обратите внимание! Директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что Россия не была включена в список введенных США пошлин, поскольку Вашингтон сейчас ведет с ней переговоры.

В то же время Буряченко отметил, что товарооборот между США и Беларусью нулевой, а с Россией на минимальном уровне – около 6 миллиардов долларов. Для сравнения, Европа только продает товары в США на сумму 500 миллиардов долларов. Поэтому пошлины в виде 10 – 20% для России ничего бы не изменили.

Однако это политический сигнал Трампа для Путина. Якобы, стороны продолжают обсуждать приоритетные вопросы, а США не вводят пошлины в знак "дружбы". Как нам воспринимать это? Негативно. Потому что это свидетельствует о больших планах Вашингтона по взаимоотношениям с Вашингтоном,

– пояснил он.

Между тем Кремль дает Вашингтону "сладкую таблетку" – спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф встретился в Вашингтоне с представителем Путина Кириллом Дмитриевымм. Вероятно, что россиянин привез пакет с инвестициями, которые интересуют Трампа. Говорится о нефти, газ, космическое сотрудничество и обновления договора ядерного сдерживания.