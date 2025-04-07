Таку думку 24 Каналу висловив політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко, зауваживши, що Вашингтон має "великі плани" на Москву. Тим часом реакція Штатів виглядає як відмазки.

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Реакція Штатів свідчить про одну річ

Політолог припустив, що відсутність мит проти Росії та Білорусі має політичний характер, що дуже дивує. З одного боку, Трамп накладає мита на безлюдні острови з пінгвінами, з іншого боку, оминає країну-агресорку.

"США намагались виправдатись, мовляв, Росія і так перебуває під санкціями. Це схоже на відмазки, а не на обґрунтовану політику", – сказав він.

Зверніть увагу! Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Хассетт заявив, що Росію не було включено до списку введених США мит, оскільки Вашингтон наразі веде з нею переговори.

Водночас Буряченко зазначив, що товарообіг між США та Білоруссю нульовий, а з Росією на мінімальному рівні – близько 6 мільярдів доларів. Для порівняння, Європа лише продає товари до США на суму 500 мільярдів доларів. Тому мита у вигляді 10 – 20% для Росії нічого б не змінили.

Однак це політичний сигнал Трампа для Путіна. Буцімто, сторони продовжують обговорювати пріоритетні питання, а США не вводять мита в знак "дружби". Як нам сприймати це? Негативно. Бо це свідчить про великі плани Вашингтону щодо взаємовідносин з Вашингтоном,

– пояснив він.

Тим часом Кремль дає Вашингтону "солодку таблетку" – спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф зустрівся у Вашингтоні з представником Путіна Кирилом Дмитрієвим. Ймовірно, що росіянин привіз пакет з інвестиціями, які цікавлять Трампа. Мовиться про нафту, газ, космічне співробітництво та поновлення договору ядерного стримування.