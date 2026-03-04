Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок отметил в разговоре с 24 Каналом, что Украине нужно с пониманием относиться к позиции партнеров, которые защищают интересы своих стран. В конце концов их действия способствуют консолидации и Запада, и НАТО.

К теме Иран стоит․ Что происходит на Ближнем Востоке, какие последствия для Украины и будет ли Третья мировая война

Почему важно, что Европа сблизилась с США на фоне войны на Ближнем Востоке?

Клочок отметил, что понятно, что интерес Украины стоит на первом месте, но нужно осознать, что это очень хорошо, что лидеры европейских стран, Великобритании изменили свою инфантильную позицию, которая была в начале конфликта, на проактивную, заявив, что готовы отвечать на удары по их военным объектам.

Это означает, что когда прилетает по ним, они начинают немного иначе себя вести. Этот ряд обстоятельств подтолкнул лидеров этих стран сделать заявления, которые их возвращают к контакту с Дональдом Трампом,

– объяснил он.

Предыдущие конфликты, в частности Эммануэля Макрона, с президентом США углубляли кризис в НАТО и давали возможность Китаю получать профиты от сотрудничества с Европой. А сближение Китая и Европы – очень плохая тенденция, потому что НАТО при всех своих недостатках должно, по мнению руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", сохранять единство.

Сегодняшняя ситуация на Ближнем Востоке способствует консолидации Альянса, и это положительно для нас. Украина от этого точно не проиграет. Да, нас не берут в НАТО, но раскол евроатлантического сотрудничества – это серьезный вызов стабильности во всем мире,

– уверен Клочок.

Война на Ближнем Востоке и заставила лидеров стран Европы, по его мнению, заявить о своей приверженности к США и подчеркнуть то, что их военные базы могут быть использованы для нейтрализации ракетного и беспилотного потенциала Ирана.

Важно! Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что планирует привлечь украинских специалистов для того, чтобы помочь странам Персидского залива сбивать иранские дроны.

"В то же время Украине нужно повзрослеть на пятом году широкомасштабной войны и осознать, что каждая страна отстаивает собственный интерес, так же как и мы. И должны не обижаться на кого-то, а вести свою политику в отношении этих стран, критикуя за то, что они нам не помогают, и внутри страны делать соответствующие действия для того, чтобы увеличивать свой военный потенциал", – подчеркнул Валерий Клочок.

Часто украинцы могут переносить ответственность на кого-то другого, мол, Трамп или Европа до сих пор не сумели закончить войну в Украине. Однако должны осознать, что действительно, они могут, как заметил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", но не делают этого. Поэтому Украине нужно воспользоваться ситуацией и понять, что окружающий мир является циничным, и нашей задачей является выжить в нем. С этой точки зрения и надо подходить к отношениям с нашими партнерами.

Как европейцы отреагировали на ситуацию на Ближнем Востоке?