Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив у розмові з 24 Каналом, що Україні потрібно з розумінням ставитися до позиції партнерів, які захищають інтереси своїх країн. Зрештою їхні дії сприяють консолідації і Заходу, і НАТО.

Чому важливо, що Європа зблизилась із США на тлі війни на Близькому Сході?

Клочок зазначив, що зрозуміло, що інтерес України стоїть на першому місці, але потрібно усвідомити, що це дуже добре, що лідери європейських країн, Великої Британії змінили свою інфантильну позицію, яка була на початку конфлікту, на проактивну, заявивши, що готові відповідати на удари по їхніх військових об'єктах.

Це означає, що коли прилітає по них, вони починають трохи інакше себе поводити. Ця низка обставин підштовхнула лідерів цих країн зробити заяви, які їх повертають до контакту із Дональдом Трампом,

– пояснив він.

Попередні конфлікти, зокрема Еммануеля Макрона, з президентом США поглиблювали кризу у НАТО і давали можливість Китаю отримувати профіти від співпраці з Європою. А зближення Китаю і Європи – дуже погана тенденція, тому що НАТО при всіх своїх недоліках має, на думку керівник Центру громадської аналітики "Вежа", зберігати єдність.

Сьогоднішня ситуація на Близькому Сході сприяє консолідації Альянсу, і це позитивно для нас. Україна від цього точно не програє. Так, нас не беруть у НАТО, але розкол євроатлантичної співпраці – це серйозний виклик стабільності в усьому світі,

– впевнений Клочок.

Війна на Близькому Сході і змусила лідерів країн Європи, на його думку, заявити про свою прихильність до США та наголосити на тому, що їхні військові бази можуть бути використані для нейтралізації ракетного та безпілотного потенціалу Ірану.

Важливо! Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що планує залучити українських фахівців для того, щоб допомогти країнам Перської затоки збивати іранські дрони.

"Водночас Україні потрібно подорослішати на п'ятому році широкомасштабної війни та усвідомити, що кожна країна відстоює власний інтерес, так само як і ми. І маємо не ображатися на когось, а вести свою політику щодо цих країн, критикуючи за те, що вони нам не допомагають, і всередині країни робити відповідні дії для того, щоб збільшувати свій військовий потенціал", – підкреслив Валерій Клочок.

Часто українці можуть переносити відповідальність на когось іншого, мовляв, Трамп або Європа досі не зуміли закінчити війну в Україні. Проте маємо усвідомити, що дійсно, вони можуть, як зауважив керівник Центру громадської аналітики "Вежа", але не роблять цього. Тому Україні потрібно скористатися ситуацією і зрозуміти, що довколишній світ є цинічним, і нашим завданням є вижити в ньому. З цього погляду і треба підходити до відносин з нашими партнерами.

