Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец, отметив, что у Трампа особая манера общения. Поэтому его риторика довольно часто может иметь совсем другой смысл, чем тот, который мы вкладываем в эти слова.

Что означают "гарантии безопасности" для России?

Тарас Березовец считает, что очевидно то, что Соединенные Штаты Америки не будут предоставлять России никаких гарантий безопасности. Кроме того, Кремль сейчас и не нуждается в этом. Все потому, что Россия является ядерной державой.

Я думаю, что в этом случае Дональд Трамп имел в виду несколько иное. Он хочет успокоить российские амбиции, послать сигнал, мол, мы ограничимся определенной политикой,

– сказал он.

Вероятно, говорится о том, что Украина не будет вступать в НАТО, а Альянс больше не будет расширяться.

Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО считает, что это и есть те "гарантии безопасности", о которых говорил американский лидер.

Однако есть важный момент – за время полномасштабного вторжения Швеция и Финляндия стали полноправными членами НАТО. Это интересно, ведь одной из причин, так сказать, СВО было вернуть Альянс в границы 1991 года.

Березовец добавил, что России не только не удалось достичь этого, но и границы НАТО расширились еще на тысячу километров.

"Гарантии безопасности" для России: мнения сторон