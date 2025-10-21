Об этом в эфире 24 Канала рассказал начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец, отметив, что у Трампа особая манера общения. Поэтому его риторика довольно часто может иметь совсем другой смысл, чем тот, который мы вкладываем в эти слова.
Что означают "гарантии безопасности" для России?
Тарас Березовец считает, что очевидно то, что Соединенные Штаты Америки не будут предоставлять России никаких гарантий безопасности. Кроме того, Кремль сейчас и не нуждается в этом. Все потому, что Россия является ядерной державой.
Я думаю, что в этом случае Дональд Трамп имел в виду несколько иное. Он хочет успокоить российские амбиции, послать сигнал, мол, мы ограничимся определенной политикой,
– сказал он.
Вероятно, говорится о том, что Украина не будет вступать в НАТО, а Альянс больше не будет расширяться.
Начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО считает, что это и есть те "гарантии безопасности", о которых говорил американский лидер.
Однако есть важный момент – за время полномасштабного вторжения Швеция и Финляндия стали полноправными членами НАТО. Это интересно, ведь одной из причин, так сказать, СВО было вернуть Альянс в границы 1991 года.
Березовец добавил, что России не только не удалось достичь этого, но и границы НАТО расширились еще на тысячу километров.
"Гарантии безопасности" для России: мнения сторон
Сергей Лавров заявил, что Россия якобы должна получить гарантии безопасности. Владимир Зеленский прокомментировал это, отметив, что это странно, ведь кто может угрожать россиянам, если именно они начали полномасштабное вторжение на территорию Украины.
Дмитрий Песков подчеркнул, что стремится, чтобы гарантии безопасности были предоставлены не только в Украине, но и России. Он отметил, что якобы война началась именно из-за того, что Альянс не придерживался этого.
Путин считает, что Россия должна получить гарантии безопасности, чтобы завершить войну. В МИД Украины считают такие требования абсурдными. Кроме того, кремлевский диктатор начал угрожать иностранным войскам на территории Украины.