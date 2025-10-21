Про це в етері 24 Каналу розповів начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець, зазначивши, що у Трампа особлива манера спілкування. Тому його риторика досить часто може мати зовсім інший зміст, ніж той, який ми вкладаємо у ці слова.
Що означають "гарантії безпеки" для Росії?
Тарас Березовець вважає, що очевидним є те, що Сполучені Штати Америки не надаватимуть Росії жодних гарантій безпеки. Крім того, Кремль зараз і не потребує цього. Все тому, що Росія є ядерною державою.
Я думаю, що в цьому випадку Дональд Трамп мав на увазі дещо інше. Він хоче заспокоїти російські амбіції, надіслати сигнал, мовляв, ми обмежимось певною політикою,
– сказав він.
Ймовірно, мовиться про те, що Україна не вступатиме у НАТО, а Альянс більше не буде розширюватись.
Начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО вважає, що це і є ті "гарантії безпеки", про які говорив американський лідер.
Однак є важливий момент – за час повномасштабного вторгнення Швеція і Фінляндія стали повноправними членами НАТО. Це цікаво, адже однією із причин, так би мовити, СВО було повернути Альянс у кордони 1991 року.
Березовець додав, що Росії не лише не вдалось досягти цього, але й межі НАТО розширились ще на тисячу кілометрів.
"Гарантії безпеки" для Росії: думки сторін
Сергій Лавров заявив, що Росія начебто має отримати гарантії безпеки. Володимир Зеленський прокоментував це, зазначивши, що це дивно, адже хто може загрожувати росіянам, якщо саме вони розпочали повномасштабне вторгнення на територію України.
Дмитро Пєсков підкреслив, що прагне, аби гарантії безпеки були надані не лише в Україні, але й Росії. Він зазначив, що начебто війна розпочалася саме через те, що Альянс не дотримувався цього.
Путін вважає, що Росія має отримати гарантії безпеки, аби завершити війну. У МЗС України вважають такі вимоги абсурдними. Крім того, кремлівський диктатор почав погрожувати іноземним військам на території України.