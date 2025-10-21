Про це в етері 24 Каналу розповів начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець, зазначивши, що у Трампа особлива манера спілкування. Тому його риторика досить часто може мати зовсім інший зміст, ніж той, який ми вкладаємо у ці слова.

Що означають "гарантії безпеки" для Росії?

Тарас Березовець вважає, що очевидним є те, що Сполучені Штати Америки не надаватимуть Росії жодних гарантій безпеки. Крім того, Кремль зараз і не потребує цього. Все тому, що Росія є ядерною державою.

Я думаю, що в цьому випадку Дональд Трамп мав на увазі дещо інше. Він хоче заспокоїти російські амбіції, надіслати сигнал, мовляв, ми обмежимось певною політикою,

– сказав він.

Ймовірно, мовиться про те, що Україна не вступатиме у НАТО, а Альянс більше не буде розширюватись.

Начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО вважає, що це і є ті "гарантії безпеки", про які говорив американський лідер.

Однак є важливий момент – за час повномасштабного вторгнення Швеція і Фінляндія стали повноправними членами НАТО. Це цікаво, адже однією із причин, так би мовити, СВО було повернути Альянс у кордони 1991 року.

Березовець додав, що Росії не лише не вдалось досягти цього, але й межі НАТО розширились ще на тисячу кілометрів.

"Гарантії безпеки" для Росії: думки сторін