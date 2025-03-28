Пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер сказала, что Европейский Союз рассматривает Владимира Путина как военного преступника, который находится в розыске, и соответственно воспринимает пропаганду, которую он распространяет. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на брифинг.

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ЕС смотрит на факты

Гиппер еще раз повторила, что Россия является агрессором, а Путин – военным преступником, и именно с этой позиции следует рассматривать его пропагандистские заявления.

Она подчеркнула, что вместо этого ЕС будет "внимательно смотреть на факты", которые заключаются в том, что есть агрессор, и есть Украина, которая не демонстрирует ничего, кроме доброй воли к миру.

Это то, где мы находимся с точки зрения нашей поддержки Украины и нашего фокуса на том, чтобы у нас был долгий, справедливый и прочный мир,

– добавила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Другая пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо добавила, что Владимир Зеленский был избран легитимно, демократически. По ее словам, пока украинский народ не попросит о выборах, никто не будет его менять.

Ранее стало известно, что Путин предлагает ввести временное управление в Украине под эгидой ООН для организации "демократических выборов" и формирования "дееспособной власти".

Кремль пытается навязать Украине внешнее руководство, ставя под сомнение легитимность действующей власти, и предлагает провести выборы под контролем международных структур.