Речниця Єврокомісії Аніта Гіппер сказала, що Європейський Союз розглядає Владіміра Путіна як воєнного злочинця, який перебуває в розшуку, і відповідно сприймає пропаганду, яку він поширює. Про це пише 24 Канал із посиланням на брифінг.

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ЄС дивиться на факти

Гіппер ще раз повторила, що Росія є агресором, а Путін – воєнним злочинцем, і саме з цієї позиції варто розглядати його пропагандистські заяви.

Вона підкреслила, що натомість ЄС буде "уважно дивитися на факти", які полягають у тому, що є агресор, і є Україна, яка не демонструє нічого, окрім доброї волі до миру.

Це те, де ми перебуваємо з точки зору нашої підтримки України і нашого фокуса на тому, щоб у нас був довгий, справедливий і міцний мир,

– додала речниця Єврокомісії.

Інша речниця Єврокомісії Паула Піньо додала, що Володимир Зеленський був обраний легітимно, демократично. За її словами, поки український народ не попросить про вибори, ніхто не буде його змінювати.

Раніше стало відомо, що Путін пропонує ввести тимчасове управління в Україні під егідою ООН для організації "демократичних виборів" та формування "дієздатної влади".

Кремль намагається нав'язати Україні зовнішнє керівництво, ставлячи під сумнів легітимність чинної влади, і пропонує провести вибори під контролем міжнародних структур.