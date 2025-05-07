Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационного агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что страны годами стягивали к границам войска и постоянно имели конфликты, которые то стихали, то снова вспыхивали. Мир должен решительно отреагировать на это, ведь существует большая угроза.

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Как "незаживающая рана" между странами угрожает миру

По словам главы аналитически-адвокационного агентства, конфликт между Индией и Пакистаном – это "незаживающие раны". Конфликт между странами построен на давней вражде между религиями, усложняет ситуацию то, что правящая партия в Индии – партия радикального и воинственного индуизма. Более того, между Индией и Пакистаном долгое время продолжались споры за регион Кашмир.

На границе был постоянный конфликт. Когда я работал в Гималаях, я видел конвои и войска, которые стягивались на границу с Пакистаном,

– пояснил он.

Рыбачук отметил, что опасность заключается в том, что обе страны имеют ядерное оружие. Вооруженные силы Индии уже нанесли точные удары по объектам террористической инфраструктуры в Пакистане, как объясняет страна.

"Требуется резкое вмешательство мирового сообщества. Многое могут сделать США и Китай. Дональд Трамп не выполнил своего избирательного обещания, ведь он говорил, что если станет президентом, то войн не будет. Однако получилось наоборот", – добавил он.

Интересно, что президент США назвал конфликт "позором" и выразил надежду на скорое окончание конфликта. Он отметил, что "люди знали, что что-то должно было произойти, основываясь на их прошлом".