Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зауваживши, що країни роками стягували до кордонів війська та постійно мали конфлікти, які то стихали, то знову спалахували. Світ повинен рішуче відреагувати на це, адже існує велика загроза.

Дивіться також Пакистан скликає Радбез ООН через дії Індії

Як "незагоєна рана" між країнами загрожує світу

За словами голови аналітично-адвокаційної агенції, конфлікт між Індією та Пакистаном – це "незагоєні рани". Конфлікт між країнами побудований на давній ворожнечі між релігіями, ускладнює ситуацію те, що керівна партія в Індії – партія радикального та войовничого індуїзму. Ба більше, між Індією та Пакистаном довгий час тривали суперечки за регіон Кашмір.

На кордоні був постійний конфлікт. Коли я працював у Гімалаях, я бачив конвої та війська, які стягувались на кордон з Пакистаном,

– пояснив він.

Рибачук наголосив, що небезпека полягає в тому, що обидві країни мають ядерну зброю. Збройні сили Індії вже завдали точних ударів по об'єктах терористичної інфраструктури в Пакистані, як пояснює країна.

"Потрібне різке втручання світової спільноти. Багато можуть зробити США і Китай. Дональд Трамп не виконав своєї виборчої обіцянки, адже він казав, що якщо стане президентом, то війн не буде. Однак вийшло навпаки", – додав він.

Цікаво, що президент США назвав конфлікт "ганьбою" та висловив сподівання на швидке закінчення конфлікту. Він зазначив, що "люди знали, що щось мало статися, ґрунтуючись на їхньому минулому".