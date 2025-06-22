Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны.

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Кого Хаменеи рассматривает в качестве преемника на посту аятоллы

Иранские источники сообщили изданию The New York Times 21 июня, что Али Хаменеи переехал в безопасный бункер и теперь общается со старшими командирами только через доверенного помощника.

Источники добавили, что Хаменеи назвал трёх высокопоставленных священнослужителей кандидатами на его замену в случае его смерти. Иранский аятолла также назвал кандидатов на замену высших военных командиров и приказал чиновникам работать из подпольных офисов и избегать использования мобильных телефонов.

Эксперты считают, что Хаменеи, вероятно, сделал эти шаги на фоне возросших опасений относительно его убийства.

Аналитики также пишут, что предыдущие действия Хаменеи свидетельствуют, что три возможных кандидата на его замену почти наверняка являются такими же идеологически настроенными, как и он сам.

Хаменеи ранее встречался с членами Ассамблеи экспертов в ноябре 2024 года и подчеркнул, что следующий Верховный лидер должен "воплотить революцию" и внедрить ислам в иранском обществе. Однако Хаменеи не назвал преемника на встрече,

– пишет ISW.

Справочно! Ассамблея экспертов – это избранный духовный орган в Иране, состоящий из 88 членов, которому поручено назначать, контролировать и – по крайней мере теоретически – увольнять Верховного лидера, хотя на практике она никогда не оспаривала эту должность и играет ограниченную роль в повседневной политике. Текущий состав ассамблеи был избран в марте 2024 года, и его полномочия будут действовать до 2032 года.

Временно исполняющий обязанности лидера пятничной молитвы в Исфагане и член Ассамблеи экспертов Абдолхасан Махдави подтвердил через неделю после встречи Хаменеи в ноябре 2024 года, что ассамблея конфиденциально определила и расставила по приоритетам трех кандидатов преемственность и оформила это как "рутинную обязанность".

"Остается неясным, кого именно Хаменеи выбрал в качестве своего потенциального преемника. Неуказанные источники добавили, что Моджтаба Хаменеи, сын Хаменеи и часто утверждаемый преемник, не входит в число назначенных кандидатов. Бывший президент Ибрагим Раиси, еще одна широко обсуждаемая фигура, погиб в результате аварии вертолета в мае 2024 года и больше не рассматривается", – говорится в отчете.

Эксперты резюмировали, что решение Хаменеи отражает его беспокойство внешними угрозами и потенциальной нестабильностью после его смерти, поскольку режим ожидает, что оппозиционные группы и антирежимные деятели воспользуются любым вакуумом руководства.