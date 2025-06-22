Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

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Кого Хаменеї розглядає як наступника на посту аятоли

Іранські джерела повідомили виданню The New York Times 21 червня, що Алі Хаменеї переїхав до безпечного бункера і тепер спілкується зі старшими командирами лише через довіреного помічника.

Джерела додали, що Хаменеї назвав трьох високопоставлених священнослужителів кандидатами на його заміну у разі його смерті. Іранський аятола також назвав кандидатів на заміну вищих військових командирів і наказав високопосадовцям працювати з підпільних офісів та уникати використання мобільних телефонів.

Експерти вважають, що Хаменеї, ймовірно, зробив ці кроки на тлі побоювань щодо його вбивства, що зросли.

Аналітики також пишуть, що попередні дії Хаменеї свідчать про те, що три можливих кандидати на його заміну майже напевно є такими ж ідеологічно налаштованими, як і він сам.

Хаменеї раніше зустрічався з членами Асамблеї експертів у листопаді 2024 року та наголосив, що наступний Верховний лідер повинен "втілити революцію" та впровадити іслам в іранському суспільстві. Однак Хаменеї не назвав наступника на зустрічі,

– пише ISW.

Довідково! Асамблея експертів – це обраний духовний орган в Ірані, що складається з 88 членів, якому доручено призначати, контролювати та – принаймні теоретично – звільняти Верховного лідера, хоча на практиці вона ніколи не оскаржувала цю посаду та відіграє обмежену роль у повсякденній політиці. Поточний склад асамблеї було обрано у березні 2024 року, і його повноваження діятимуть до 2032 року.

Тимчасовий виконувач обов'язків лідера п'ятничної молитви в Ісфагані та член Асамблеї експертів Абдолхасан Махдаві підтвердив через тиждень після зустрічі Хаменеї в листопаді 2024 року, що асамблея конфіденційно визначила та розставила за пріоритетами трьох кандидатів спадкоємність і оформила це як "рутинний обов'язок".

"Залишається незрозумілим, кого саме Хаменеї вибрав як свого потенційного наступника. Незазначені джерела додали, що Моджтаба Хаменеї, син Хаменеї та часто стверджуваний наступник, не входить до числа призначених кандидатів. Колишній президент Ібрагім Раїсі, ще одна широко обговорювана фігура, загинув унаслідок аварії гелікоптера в травні 2024 року і більше не розглядається", – мовиться у звіті.

Експерти резюмували, що рішення Хаменеї відображає його занепокоєння зовнішніми загрозами та потенційною нестабільністю після його смерті, оскільки режим очікує, що опозиційні групи та антирежимні діячі скористаються будь-яким вакуумом керівництва.