Это 24 Каналу отметил политолог Петр Олещук. По его словам, действия Трампа будут иметь последствия.

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"Действительно это определенная политическая кризисная ситуация для Трампа. Когда он шел на выборы, то торжественно обещал, что при его каденции США ни в какие войны вступать не будут. То есть никаких чужих войн. В частности, в Евразии", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Дональд Трамп сделал заявление относительно ударов по Ирану. В ночь на 22 июня он сообщил, что бомбардировщики США успешно атаковали ядерные объекты в Иране. По словам лидера США, они полностью уничтожены.

Последствия для Трампа будут

Петр Олещук отметил, что Дональд Трамп ссылался на войну в Украине, что США не должны тратить средства на поддержку нашего государства. Хотя Киев не требовал ни войск, ни каких-то заметных ресурсов. Средства, которые предоставляли американцы, глобально не влияли на Штаты.

Но Трамп не оказывает помощь Украине. А потом они потратили большое количество денег на спецоперацию против Ирана. Даже вылет стратегических американских бомбардировщиков стоил много денег. Сколько еще ресурсов потребует война в дальнейшем – мы не знаем. Потому что неизвестно, какой будет масштаб втягивания в эту войну США,

– сказал он.

Даже сторонники Трампа выражают возмущение относительно удара по Ирану. Видимо, лидер Штатов рассчитывал, что это будет короткая победоносная война, а он таким образом получит вотум доверия на ближайшие годы. Однако это может быть долгий конфликт. Понятно, что никакого импичмента ему не объявят.

Но проблемы это будет создавать. Эта непоследовательность Трампа, его постоянные шатания, противоречия – все это не может не иметь политических последствий. Трамп создал для себя потенциально большой политический кризис,

– добавил политолог.

По его мнению, Трамп может ссылаться на конфликт на Ближнем Востоке, чтобы объяснять отказ оказывать помощь Украине.