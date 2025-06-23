Це 24 Каналу зауважив політолог Петро Олещук. За його словами, дії Трампа будуть мати наслідки.

Дивіться також США атакували Іран із повітря, цілили в ядерні об'єкти: що зараз відбувається на Близькому Сході

"Дійсно це певна політична кризова ситуація для Трампа. Коли він йшов на вибори, то урочисто обіцяв, що за його каденції США ні в які війни вступати не будуть. Тобто жодних чужих війн. Зокрема, у Євразії", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Дональд Трамп зробив заяву щодо ударів по Ірану. У ніч проти 22 червня він повідомив, що бомбардувальники США успішно атакували ядерні об'єкти в Ірані. За словами лідера США, вони повністю знищені.

Наслідки для Трампа будуть

Петро Олещук зазначив, що Дональд Трамп посилався на війну в Україні, що США не повинні витрачати кошти на підтримку нашої держави. Хоча Київ не вимагав ні військ, ні якихось помітних ресурсів. Кошти, які надавали американці, глобально не впливали на Штати.

Але Трамп не надає допомогу Україні. А потім вони витратили велику кількість грошей на спецоперацію проти Ірану. Навіть виліт стратегічних американських бомбардувальників коштував багато грошей. Скільки ще ресурсів вимагатиме війна надалі – ми не знаємо. Тому що невідомо, який буде масштаб втягнення у цю війну США,

– сказав він.

Навіть прихильники Трампа висловлюють обурення щодо удару по Ірану. Мабуть, лідер Штатів розраховував, що це буде коротка переможна війна, а він у такий спосіб отримає вотум довіри на найближчі роки. Однак це може бути довгий конфлікт. Зрозуміло, що ніякого імпічменту йому не оголосять.

Але проблеми це буде створювати. Ця непослідовність Трампа, його постійні хитання, суперечності – усе це не може не мати політичних наслідків. Трамп створив для себе потенційно велику політичну кризу,

– додав політолог.

На його думку, Трамп може посилатися на конфлікт на Близькому Сході, аби пояснювати відмову надавати допомогу Україні.