Уже ряд стран вызвались выступить медиатором в улаживании противостояния Индии и Пакистана. Вице-президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Евгения Федотова рассказала 24 Каналу, что этим странам выгодно приобщаться к процессу урегулирования конфликта. Также это дает надежду на определенное успокоение ситуации в регионе.

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Иран вызвался первым

Сразу после атаки 22 апреля, когда террористы в индийском Кашмире расстреляли 26 туристов, и которая стала началом нового этапа конфликта между Индией и Пакистаном, первым вызвался успокоить ситуацию Иран.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поговорил с премьерами Индии – Нарендром Моди и Пакистана – Шахбазом Шарифом.

Однако Иран не на столько способный уладить конфликт, поэтому к этой миссии присоединились страны Персидского залива, которые имеют большее влияние на Индию и Пакистан,

– объяснила Федотова.

Сейчас, по ее словам, Саудовская Аравия выглядит наиболее эффективным потенциальным кандидатом на роль медиатора. Страна является давним партнером Пакистана. Даже после операции "Синдур", которую провела Индия, представители Пакистана и Саудовской Аравии провели встречу.

Это свидетельствует, по мнению вице-президента ОО "Либерально-демократическая лига Украины", о том, что значительная роль в урегулировании конфликта предоставляется именно Эр-Рияду.

В то же время такие страны региона как Бангладеш или Непал, по ее мнению, не способны помочь успокоить ситуацию, потому что являются слишком маленькими геополитическими игроками. К тому же они сейчас тяготеют к Китаю.

Возможная роль Китая в решении этого конфликта такова, что он может лишь применить еще большее давление на Пакистан. Однако Индия не будет к нему прислушиваться.

"Россия – страна, к которой апеллируют обе стороны. Однако Пакистан больше надеется на ее дипломатическую помощь, чтобы она возглавила комиссию по расследованию атаки 22 апреля. В то же время Индия получает от России ПЗРК "Игла-С", – подчеркнула Евгения Федотова.

Обратите внимание! На фоне конфликта с Пакистаном Индия закупила у России ПЗРК "Игла-С" на сумму более 30 миллионов долларов. Это оружие должно укрепить системы ПВО Индии, в частности, на западном направлении.

Она добавила, что также несколько стран могут объединиться для урегулирования конфликта между Индией и Пакистаном, но наиболее приемлемым вариантом остается привлечение в качестве медиатора Саудовской Аравии.

Отметим, что Дональд Трамп отреагировал на атаку Индии на "объекты террористической инфраструктуры" в Пакистане 6 мая, назвав конфликт между странами "позором". Также Трамп выразил надежду что "это закончится очень быстро".