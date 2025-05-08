Вже низка країн зголосилися виступити медіатором в залагодження протистояння Індії та Пакистану. Віце-президентка ГО "Ліберально-демократична ліга України" Євгенія Федотова розповіла 24 Каналу, що цим країнам вигідно долучатися до процесу врегулювання конфлікту. Також це дає надію на певне заспокоєння ситуації в регіоні.

Важливо Пакистан та Індія на межі ядерної війни: що відбувається і до чого призведе конфлікт за Кашмір

Іран зголосився першим

Одразу після атаки 22 квітня, коли терористи в індійському Кашмірі розстріляли 26 туристів, і яка стала початком нового етапу конфлікту між Індією та Пакистаном, першим зголосився заспокоїти ситуацію Іран.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан поговорив з прем'єрами Індії – Нарендром Моді та Пакистану – Шахбазом Шаріфом.

Однак Іран не настільки спроможний залагодити конфлікт, тому до цієї місії залучилися країни Перської затоки, які мають більший вплив на Індію та Пакистан,

– пояснила Федотова.

Зараз, за її словами, Саудівська Аравія виглядає найбільш ефективним потенційним кандидатом на роль медіатора. Країна є давнім партнер Пакистану. Навіть після операції "Сіндур", яку провела Індія, представники Пакистану та Саудівської Аравії провели зустріч.

Це свідчить, на думку віце-президентки ГО "Ліберально-демократична ліга України", про те, що значна роль у врегулювання конфлікту надається саме Ер-Ріяду.

Водночас такі країни регіону як Бангладеш чи Непал, на її думку, не здатні допомогти заспокоїти ситуацію, тому що є надто маленькими геополітичними гравцями. До того ж вони зараз тяжіють до Китаю.

Можлива роль Китаю у розв'язанні цього конфлікту така, що він може лише застосувати ще більшого тиску на Пакистан. Однак Індія не буде до нього прислухатися.

"Росія – країна, до якої апелюють обидві сторони. Проте Пакистан більше сподівається на її дипломатичну допомогу, щоб вона очолила комісію з розслідування атаки 22 квітня. Водночас Індія отримує від Росії ПЗРК "Ігла-С", – підкреслила Євгенія Федотова.

Зверніть увагу! На тлі конфлікту з Пакистаном Індія закупила у Росії ПЗРК "Ігла-С" на суму понад 30 мільйонів доларів. Ця зброя має укріпити системи ППО Індії, зокрема, на західному напрямку.

Вона додала, що також кілька країн можуть об'єднатися задля врегулювання конфлікту між Індією та Пакистаном, але найбільш прийнятним варіантом залишається залучення як медіатора Саудівської Аравії.

Зазначимо, що Дональд Трамп відреагував на атаку Індії на "об’єкти терористичної інфраструктури" в Пакистані 6 травня, назвавши конфлікт між країнами "ганьбою". Також Трамп висловив сподівання що "це закінчиться дуже швидко".