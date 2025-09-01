А также отметил то, что люди продолжают гибнуть. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.
Что сказал польский министр обороны о войне в Украине?
Косиняк-Камыш заявил, что к войне России против Украины несмотря на усталость, трудности и эмоции, нельзя относиться как к обычному делу.
Там гибнут люди, дети. Бомбы падают на ясли, детские сады и больницы,
– отметил он.
Глава польского Минобороны объяснил, что привыкание к войне является "худшей и самой большой победой империи зла, которая снова смотрит с Востока". Он также отметил важность того, что сейчас на поле боя в Украине решается вопрос безопасности самой Польши.
По словам Косиняка-Камыша, с течением времени чувствительность уменьшается, но государственная необходимость не может быть омрачена усталостью или унынием. По его мнению, это обязательства перед Вестерплатте и обязательства перед людьми Вестерплатте: солдатами Польской армии.
Что говорят в Польше о войне в Украине?
- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что без признания Волынской трагедии и чествования памяти жертв, Украина не сможет стать членом ЕС. Однако комментируя решение президента Польши Кароля Навроцкого ветировать закон о помощи украинцам, он сказал, что отказ в поддержке Украины противоречит интересам Польши.
- Зато премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что уступки и "тонкая игра" с Путиным не принесут результатов и не будут способствовать безопасности. Он отметил необходимость жесткой и решительной позиции Польши, Европы, НАТО и США перед лицом агрессии России.
- Туск подчеркнул важность защиты границ и инвестирования европейских денег в безопасность, в частности на польско-белорусской границе.