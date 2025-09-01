А также отметил то, что люди продолжают гибнуть. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

Смотрите также Колоссальная опасность: как Навроцкий может изменить политику Польши в отношении Украины

Что сказал польский министр обороны о войне в Украине?

Косиняк-Камыш заявил, что к войне России против Украины несмотря на усталость, трудности и эмоции, нельзя относиться как к обычному делу.

Там гибнут люди, дети. Бомбы падают на ясли, детские сады и больницы,

– отметил он.

Глава польского Минобороны объяснил, что привыкание к войне является "худшей и самой большой победой империи зла, которая снова смотрит с Востока". Он также отметил важность того, что сейчас на поле боя в Украине решается вопрос безопасности самой Польши.

По словам Косиняка-Камыша, с течением времени чувствительность уменьшается, но государственная необходимость не может быть омрачена усталостью или унынием. По его мнению, это обязательства перед Вестерплатте и обязательства перед людьми Вестерплатте: солдатами Польской армии.

Что говорят в Польше о войне в Украине?