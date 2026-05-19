Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Латвии.

Что известно о заявлении главы МИД Латвии?

Байба Браже прокомментировала темп продвижения российской армии во время выступления на конференции Леннарта Мэри в Эстонии.

По ее словам, сравнивать российских военных с улитками нельзя, потому что для улиток это будет оскорблением. По ее словам, оккупанты полностью увязли на Донбассе.

Сказать, что российская армия движется со скоростью улитки – это было бы оскорблением для улиток. Если бы улитка начала двигаться из Авдеевки в феврале 2022 года и направилась на запад, то уже добралась бы до Чехии, тогда как Россия до сих пор погрязла на Донбассе.

– заявила Браже.

Также глава МИД Латвии добавила, что Украина уже давно перехватила инициативу на поле боя, а Европа в это время должна воспользоваться моментом и усилить поддержку для Киева.

Российские войска продолжают наступательные действия на нескольких направлениях, включая Харьковскую и Донецкую области, но украинские силы осуществляют контратаки. На Донбассе продолжаются активные бои, поскольку регион имеет для России не только военное, но и политическое и экономическое значение.

Офицер бригады "Рубеж" Владимир Черняк в эфире 24 Канала заявил, что оценки о снижении темпов наступления России не являются однозначными на фронте. Россия меняет тактику и активнее использует другие инструменты воздействия на украинские Силы обороны.

Представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал 24 Каналу, что в полосе ответственности его бригады удалось наладить плотную килзону. Военные с помощью дронов обнаруживают врага еще далеко до линии боевого соприкосновения и уничтожают его.