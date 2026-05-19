Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Латвії.

Що відомо про заяву глави МЗС Латвії?

Байба Браже прокоментувала темп просування російської армії під час виступу на конференції Леннарта Мері в Естонії.

За її словами, порівнювати російських військових з равликами не можна, бо для равликів це буде образою. За її словами, окупанти повністю загрузли на Донбасі.

Сказати, що російська армія рухається зі швидкістю равлика – це було б образою для равликів. Якби равлик почав рухатися з Авдіївки у лютому 2022 року та попрямував на захід, то вже дістався б Чехії, тоді як Росія досі загрузла на Донбасі.

– заявила Браже.

Також глава МЗС Латвії додала, що Україна вже давно перехопила ініціативу на полі бою, а Європа в цей час має скористатися моментом та посилити підтримку для Києва.

Останні новини про ситуацію на фронті в Україні

Російські війська продовжують наступальні дії на кількох напрямках, включаючи Харківщину та Донеччину, але українські сили здійснюють контратаки. На Донбасі тривають активні бої, оскільки регіон має для Росії не лише військове, а й політичне та економічне значення.

Офіцер бригади "Рубіж" Володимир Черняк в ефірі 24 Каналу заявив, що оцінки про зниження темпів наступу Росії не є однозначними на фронті. Росія змінює тактику і активніше використовує інші інструменти впливу на українські Сили оборони.

Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк розповів 24 Каналу, що у смузі відповідальності його бригади вдалося налагодити щільну кілзону. Військові за допомогою дронів виявляють ворога ще далеко до лінії бойового зіткнення та знищують його.